In vista della scadenza imminente del saldo IMU 2025, i proprietari di immobili si preparano a effettuare il versamento della seconda rata.

Questo adempimento rappresenta un momento cruciale del calendario fiscale annuale, regolato dall’art. 1, comma 762 della legge 160/2019, che stabilisce il pagamento in due rate semestrali della somma dovuta al Comune.

Il versamento del saldo IMU 2025 segna l’ultimo appuntamento dell’anno con questo tributo locale, che colpisce il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni soggetti a imposizione. Chi non rispetta la scadenza del 16 dicembre si espone a interessi e sanzioni amministrative crescenti, analogamente a quanto previsto per il mancato versamento dell’acconto effettuato a giugno.

Il pagamento del saldo IMU non è solo un obbligo verso l’Agenzia delle Entrate ma anche un adempimento che richiede attenzione e precisione nella compilazione e nella trasmissione del modello F24, con l’obiettivo di concludere l’anno fiscale in modo regolare e senza incorrere in irregolarità. È importante sottolineare che, anche in caso di saldo pari a zero, ad esempio grazie alla compensazione con crediti fiscali, il modello F24 deve essere comunque presentato telematicamente per evitare sanzioni.

Utilizzo dei crediti fiscali per ridurre l’importo del saldo IMU

Un’opportunità significativa per i contribuenti è rappresentata dalla possibilità di compensare l’IMU dovuta con crediti d’imposta disponibili, consentendo così di ridurre o azzerare l’importo da versare. Questo meccanismo, consolidato nel sistema fiscale italiano, permette di utilizzare eccedenze o importi già pagati per coprire altri tributi attraverso il modello F24 telematico, strumento che consente all’Agenzia delle Entrate di monitorare la correttezza dell’operazione e la disponibilità dei crediti.

I principali crediti fiscali che possono essere impiegati in compensazione con il saldo IMU includono:

IRPEF e relative addizionali comunali e regionali, per eventuali eccedenze d’imposta sul reddito e crediti verso enti locali;

e relative addizionali comunali e regionali, per eventuali eccedenze d’imposta sul reddito e crediti verso enti locali; IRAP e IVA , per le eccedenze accumulate da imprese e professionisti;

e , per le eccedenze accumulate da imprese e professionisti; imposte sostitutive per chi aderisce a regimi agevolati;

tributi locali come la TARI, qualora il regolamento comunale lo consenta.

È fondamentale, perciò, verificare attentamente la disponibilità di tali crediti e rispettare scrupolosamente le regole di compilazione del modello F24, onde evitare errori che potrebbero compromettere la validità della compensazione.

Le modalità di versamento del saldo IMU 2025 variano a seconda della tipologia di contribuente. L’utilizzo dell’F24 telematico è obbligatorio per chi possiede partita IVA o intende compensare crediti fiscali. Questo modello può essere trasmesso attraverso i portali online dell’Agenzia delle Entrate, nonché tramite banche o uffici postali.

Per i contribuenti privi di partita IVA e senza necessità di compensazione, è ancora ammesso il pagamento con F24 cartaceo o bollettino postale, sebbene questa opzione sia ormai residuale e soggetta a limitazioni.

La compilazione del modello F24 deve essere effettuata con estrema cura, poiché anche un errore formale può invalidare il pagamento e comportare conseguenze sanzionatorie. Inoltre, la mancata presentazione del modello, anche in caso di saldo zero, configura una violazione che comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.

Facoltà di pagamento in unica soluzione e possibilità di ravvedimento operoso

Come stabilito dalla legge 160/2019, il contribuente può optare per il versamento dell’intero importo dovuto per l’anno in una sola soluzione, da effettuare entro il 16 giugno. Questa possibilità, tuttavia, non esclude l’obbligo di effettuare comunque il versamento del saldo a dicembre in caso di rateizzazione.

Per chi avesse dimenticato o ritardato il pagamento, è prevista la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare la propria posizione versando le somme dovute con sanzioni ridotte, evitando così conseguenze più gravose.