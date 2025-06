Countdown, schermate nere e sospensioni: blocchi progressivi, video non accessibili e inviti a passare alla versione Premium.

La guerra tra Google e gli ad-blocker entra in una fase nuova e molto più aggressiva. Dopo anni di avvisi discreti, la piattaforma video YouTube ha iniziato a bloccare direttamente l’accesso ai contenuti per gli utenti che utilizzano software per evitare le pubblicità. Le prime segnalazioni parlano di interruzioni forzate, messaggi a schermo e persino impossibilità di riprodurre video dopo pochi minuti di utilizzo.

Come funziona il nuovo sistema di blocco attivato da YouTube

Da tempo l’uso degli ad-blocker è considerato da Google una violazione delle regole d’uso di YouTube, ma fino a oggi le contromisure si limitavano a messaggi di avviso. Oggi, invece, la piattaforma ha attivato blocchi tecnici reali, capaci di impedire la visione dei video a chi non disattiva l’estensione.

Molti utenti hanno segnalato la comparsa di schermate nere, contatori di tempo e messaggi come “Interruzioni? Scopri perché”, che rimandano a una guida tecnica. Ma la causa non è un errore tecnico: è l’ad-blocker attivo. Dopo la visione di tre video consecutivi, il sistema può bloccare del tutto l’accesso finché l’utente non disattiva l’estensione.

In altri casi si verificano ritardi obbligati di 5-10 secondi prima di ogni video. Un sistema che Google ha implementato per scoraggiare l’uso dei software di blocco in modo graduale ma incisivo. Il messaggio è chiaro: senza pubblicità, niente video.

YouTube Premium diventa l’unica alternativa ufficiale

L’unica soluzione proposta da Google è l’abbonamento a YouTube Premium, disponibile a 11,99 euro al mese per singoli utenti o 17,99 euro per la versione famiglia. Il servizio consente di eliminare completamente le pubblicità, di ascoltare musica con lo schermo spento e di scaricare contenuti per la visione offline.

Tuttavia, nonostante i vantaggi, le sottoscrizioni restano sotto le aspettative dell’azienda. Per questo motivo, l’offensiva contro gli ad-blocker si è intensificata. Google punta a spingere una parte sempre più ampia della base utenti verso la versione a pagamento, riducendo la dipendenza dagli introiti pubblicitari tradizionali, sempre più ostacolati dalle estensioni di blocco.

L’obiettivo è duplice: proteggere le entrate generate dagli annunci e modificare il comportamento dell’utenza, abituandola a scegliere tra due alternative: guardare la pubblicità o pagare per non vederla.

Il cambiamento, già in atto in vari Paesi, potrebbe diffondersi presto anche in Italia e in tutta l’Unione Europea. Le prime testimonianze raccolte online mostrano malumore crescente, ma l’azienda sembra intenzionata a mantenere la linea dura.

Con queste nuove limitazioni, YouTube diventa di fatto una piattaforma bifronte: gratuita ma interamente basata sulla pubblicità, oppure fluida e senza interruzioni solo per chi paga. Una scelta netta, che ridefinisce il rapporto tra contenuto digitale e utenti, a partire proprio dalla visione dei video più comuni.