Chi non conosce lei, quella che fino a qualche anno fa era la padrona di casa del pomeriggio Mediaset: stiamo parlando di Barbara D’Urso.

Ma oggi che fine ha fatto? È un po’ che non la si vede in giro e tutti si stanno domandando dove sia e che cosa stia facendo, a partire proprio dai suoi fan. Chi la segue sui suoi profili social conosce nel dettaglio tutto ciò che Barbara sta facendo, incominciando proprio dal suo essere sempre in forma.

Ed è questa proprio la domanda che ci poniamo anche noi: come fa Barbara d’Urso ad essere sempre così in forma, anche all’età di 64 anni? Ecco qual è il suo segreto.

Sempre in forma: il segreto di Barbara D’Urso

L’abbiamo vista sempre al top e in formissima, e lo è ancora oggi che, da qualche tempo, non la vediamo più comparire sugli schermi televisivi. Fino a qualche anno fa, lo dicevamo all’inizio, era la regina incontrastata del pomeriggio di Canale5. Poi qualcosa è cambiato nell’assetto, e Barbara D’Urso è stata messa da parte.

Nonostante tutto, però, non si è arresa ed ha continuato per la sua strada. Anche se non è più in tv, non manca di mantenersi in forma come ha sempre fatto. Tantissimi sono coloro che le chiedono il segreto della sua “eterna giovinezza” e del suo fisico da invidia, all’età di 64 anni. ed è anche la domanda che ci poniamo noi.

Prima la vedevamo in diretta 6 giorni su 7, sempre impeccabile e in formissima. Allorchè esce spontaneo pensare: ma cosa mangia la D’Urso per mantenersi così in forma? Cerchiamo di capirlo insieme. È stata più volte, e lei stessa, a dichiararlo apertamente che il suo è un regime alimentare corretto ma preciso, cosa che le dà anche in parte la possibilità di avere un fisico scolpito anche dopo i 60 anni.

Alimentazione corretta e attività fisica costante

Non solo particolarmente attenta all’alimentazione e a cosa porta in tavola, ma anche all’esercizio fisico. La Barbara nazionale ha, infatti, dichiarato che pratica ogni giorno almeno 30 minuti di esercizio fisico e, una volta alla settimana, pratica pilates. Ma non solo: accanto a questo, ogni giorno, c’è un’ora piena e costante di danza classica.

Dal punto di vista alimentare, invece, appena alzata Barbara beve mezzo litro di acqua a temperatura ambiente e un bicchiere di succo di aloe per iniziare ad eliminare le tossine. Prosegue poi con una colazione ricca: una fetta di pane integrale, yogurt di capra e frutta fresca. A pranzo troviamo altri cerali integrali, come pasta o riso, accompagnati da verdure, meglio crude o cotte al vapore.

A cena, invece, mangia proteine come pesce, tofu e latticini magri, sempre accompagnati da verdure.