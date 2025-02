L’abbiamo vista diversa nel corso di questi ultimi anni, e in molti si sono chiesti cosa abbia fatto per diventare così bella. Stiamo parlando di Noemi.

La cantante, ora in gara a Sanremo, si presenta in forma smagliate, con un fisico nuovo (se così può esser definito). Le sue forme rotonde non ci sono più, ed hanno lasciato spazio ad un fisico longilineo.

Come è riuscita a diventare così bella e nel giro di poco tempo? E’ la domanda che in tantissimi si pongono, ad iniziare proprio dai suoi fan. Vediamo insieme qual è stato il suo percorso.

Noemi e la sua nuova fisicità

In questa settimana è in gara al 75esimo Festival di Sanremo, ma la sua carriera è iniziata qualche anno fa, dopo la partecipazione al talent show “X Factor”. Lei è la rossa del Festival: stiamo parlando di Noemi. L’avevamo lasciata, qualche anno fa, con un fisico più rotondo ma che comunque, le dava una personalità.

Ma adesso qualcosa è cambiato, Noemi è cambiata: la sua fisicità ha assunto un altro aspetto e tutto grazie ad una dieta. Una dieta non improvvisata, ma una dieta seguita da specialisti che le hanno dato la possibilità di perdere kg passo passo e non farle sentire il concetto “restrittivo” della dieta, quanto la necessità di avere un rapporto più sano e corretto con il cibo.

Una vera e propria rinascita per lei. Ed è stata proprio la cantante a raccontare, in un’intervista a Vanity Fair, la sua difficoltà a lasciare la sua comfort zone e iniziare il percorso che l’ha portata ad essere come è ora. Perdere peso non è solo dieta: lei stessa ci ha insegnato che è un vero e proprio cambiamento, non solo fisico ma anche psicologico, che va però scandito in modo naturale e senza costrizioni alcune.

Parla la sua nutrizionista

“Se non c’è un cambiamento interiore, la dieta non fa effetto. Noemi è stata subito una paziente ideale perché si è lasciata guidare senza focalizzarsi solo sull’aspetto estetico. Ha curato il corpo rispettando madre natura, si è presa il giusto tempo, prima ha rivalutato le sue forme e poi ha rivisto anche il suo approccio al cibo” – ha spiegato la nutrizionista che ha seguito Noemi nel suo percorso, la dottoressa Germani.

“L’aspetto nutrizionale è andato di pari passo al suo rapporto col cibo, che abbiamo corretto nel corso del tempo. Ho inserito il cambiamento all’interno delle sue stesse abitudini, senza restrizioni e sempre attraverso una dieta bilanciata. Il successo di Noemi non è stato solo il dimagrimento, che è l’effetto di una nuova educazione alimentare” – ha continuato la dottoressa spiegandolo a Vanity Fair. Iniziare con il mettere a posto i disordini alimentari è il primo passo per un percorso efficace e di qualità.

Noemi ha cambiato il suo corpo ma anche le sue abitudini di alimentazione, imparando a bilanciare cibi, pesi e misure: “Adesso sa mangiarsi hamburger e patatine in serenità e sa come bilanciare durante il pasto successivo, riducendo il carico di grassi, carboidrati” – ha concluso la dottoressa.