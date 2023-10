Quali sono gli esercizi calistenici?

La ginnastica calistenica è un tipo di allenamento che deriva dalla pratica sportiva dell'Antica Grecia, alla quale si sono aggiunti elementi anche da altre discipline nel corso del tempo. Tanti gli esercizi calistenici da praticare a diverse intensità, a seconda del grado di allenamento: una fase di riscaldamento, seguita da piegamenti delle braccia, trazioni alla sbarra, sit up, crunch, plank, sollevamenti, affondi, squat, attività aerobica come salto con la corda o corsa sul posto.

Che cos’è la ginnastica calistenica? È una pratica sportiva che punta a rendere più armonico il corpo umano, donando benessere fisico e mentale a chi lo pratica. Il Calisthenics si ispira all’antica Grecia, con una pratica che, in realtà, dal 1800 a oggi è cambiata, è cresciuta, si è evoluta, attingendo man mano idee e pratiche da tante altre discipline. Quali sono gli esercizi calistenici e come si praticano? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa disciplina di fitness.

Quali sono gli esercizi Calistenici?

Che cos’è l’allenamento calistenico? La ginnastica calistenica deriva dalla disciplina ginnica dell’Antica Grecia, alla quale negli anni si sono aggiunte pratiche anche di altre discipline. Gli esercizi calestinici sono a corpo libero, coinvolgono tutti i muscoli e sfruttano la gravità, al fine di migliorare resistenza, equilibrio, postura, forza. Si basa su attività aerobica e anaerobica: ci sono esercizi mediamente difficili e altri più intensi, che si alternano durante la seduta di allenamento.

Gli esercizi scolpiscono il corpo, lo rendono più magro, più tonico, più elastico. Migliorano l’agilità e la coordinazione, ma permettono anche di perdere peso: ci consentono, infatti, di bruciare molte calorie e di accelerare il metabolismo. Possiamo praticarla nelle palestre attrezzate oppure anche a casa, senza l’uso di alcun attrezzo. Gli esercizi prevedono:

una fase di riscaldamento

piegamenti delle braccia

trazioni alla sbarra

sit up

crunch

plank

sollevamenti

affondi

squat

attività aerobica come salto con la corda o corsa sul posto

Nel dettaglio, le skills isometriche o esercizi isometrici sono:

Front lever;

Back lever;

Handstand;

Human flag;

Planche;

L-sit e V-sit;

Manna

Iron cross

Bent arm

Mentre gli esercizi dinamici di trazione o di spinta sono:

Muscle up

Dip alle parallele

Hefesto

Impossible dip

One arm pull up

Handstand push up

Front lever row

Questi vanno ad unirsi ai precedenti.

Per chi è adatto il calisthenics?

Chiunque può praticare il calisthenics. Si adatta perfettamente anche a chi è alle prime armi con lo sport e il fitness, iniziando ovviamente dalle basi e crescendo man mano con gli esercizi più difficili e con l’intensità di quelli base. Ovviamente, è perfetto anche per chi è già un atleta o uno sportivo abituato ad allenarsi. Può essere praticato da tutti in base a esigenze diverse: chi vuole perdere peso, migliorare la muscolatura, rendere il corpo più armonico e tonico, abbandonare i vizi posturali che causano piccoli e grandi disturbi di salute, trovare un miglior equilibrio e una coordinazione maggiore.

Chi non può fare calisthenics?

Come sottolineato in precedenza, in realtà non ci sono controindicazioni. L’importante è godere di ottima salute e si può iniziare anche se non si è esperti atleti o non ci si allena con regolarità da tempo. Si dovranno solo adeguare gli esercizi alla propria condizione fisica. In questo caso, però, sarebbe meglio essere seguiti da un trainer esperto, per poter cominciare con calma e progredire allenamento dopo allenamento.

Anche chi è già abbastanza allenato dovrebbe farsi seguire da un allenatore, soprattutto nel primo periodo. Così da calibrare bene modalità di training, esercizi, intensità e garantire il massimo risultato migliore.