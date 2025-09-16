Grazie ai tuoi animali domestici potresti guadagnare fino a 30mila euro all’anno: non tutti lo sanno ma potresti fare tanti soldi.

Nel mondo digitale, la popolarità degli animali domestici non solo conquista il cuore degli utenti, ma può trasformarsi in una fonte di reddito considerevole.

Un esempio emblematico arriva dalla storia di Chas, un’influencer che ha saputo trasformare la passione per i suoi otto animali domestici in un vero e proprio business online.

Il successo di una pagina Instagram dedicata agli animali

Nel 2022, Chas ha lanciato la pagina Instagram @through.the.lleaves, dedicata a video ironici e teneri dei suoi animali. Grazie a una strategia di contenuti costante e coinvolgente, la pagina ha rapidamente guadagnato popolarità, attirando una grande community di follower appassionati di animali domestici. L’aspetto più sorprendente, però, riguarda i guadagni generati da questa attività. Qualche mese fa, Chas ha svelato i numeri dietro il successo: attraverso le inserzioni pubblicitarie veicolate su Instagram, la pagina ha fruttato un incasso annuo pari a 220mila dollari, ovvero oltre 200mila euro al cambio attuale.

Un risultato che dimostra quanto il mercato dei contenuti digitali legati al mondo pet sia in crescita e remunerativo. L’influencer ha inoltre dettagliato come ciascuno dei suoi otto animali abbia influito sui guadagni complessivi della pagina. Chas ha sottolineato che alcuni pet, grazie al loro carisma e alle loro caratteristiche uniche, risultano particolarmente apprezzati dagli utenti, contribuendo maggiormente a incrementare il traffico e l’engagement. Questa esperienza rappresenta un caso emblematico della trasformazione digitale che coinvolge il settore degli animali domestici.

In Italia e nel mondo, sempre più persone si dedicano a creare contenuti dedicati ai propri pet, sfruttando piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube per costruire community e monetizzare tramite sponsorizzazioni e partnership commerciali. Secondo recenti dati di mercato, i pet influencer possono raggiungere guadagni che superano i 30mila euro annui, una cifra che può aumentare rapidamente in presenza di un pubblico ampio e fidelizzato. La capacità di produrre video divertenti e autentici, unita a una buona strategia di marketing digitale, rappresenta quindi una leva importante per chi desidera avvicinarsi a questo ambito.

Il successo di Chas e della sua pagina Instagram dimostra come la qualità dei contenuti e la regolarità nella pubblicazione siano elementi fondamentali per fidelizzare il pubblico e attrarre investitori pubblicitari. Il settore pet, infatti, mostra una forte predilezione per contenuti genuini che valorizzano il rapporto tra uomo e animale, un aspetto che genera emozioni e stimola l’interazione online.

Con oltre 30mila euro annui come soglia minima indicativa, i creatori di contenuti possono investire nella cura e nel benessere dei propri animali, mentre allo stesso tempo costruiscono un percorso professionale nel settore dell’influencer marketing pet. Il fenomeno degli animali domestici come veri e propri protagonisti del web continua dunque a espandersi, confermando il valore economico e culturale che queste creature hanno conquistato nella società digitale contemporanea.