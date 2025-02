Nel 2025, l’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ascoli Piceno e il Comune di Ascoli Piceno hanno unito le forze per migliorare i servizi sociosanitari offerti alla comunità locale. Questo impegno si concretizza in un accordo che prevede il potenziamento del Punto Unico di Accesso (PUA) presso l’ospedale ‘Mazzoni’. Il PUA funge da fulcro per l’integrazione sociosanitaria, sviluppando un’organizzazione che facilita l’orientamento e l’accompagnamento degli utenti, grazie a un sistema articolato in front office e back office.

A partire da lunedì 3 marzo, il PUA dell’ospedale ascolano vedrà un significativo incremento dei servizi, grazie all’inserimento di un’assistente sociale dell’Ambito Territoriale XXII. Questa professionista affiancherà il personale già presente dell’AST, garantendo un servizio per un totale di 18 ore settimanali. L’obiettivo è quello di fornire supporto non solo informativo riguardo ai servizi sociali, ma anche di effettuare valutazioni più complete, integrandosi alle Unità Valutative Individuali, composte da un medico, un infermiere e un’assistente sociale dell’AST.

Collaborazione per un servizio efficiente

Sonia Carla Cicero, direttore sociosanitario dell’AST di Ascoli, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un passo importante verso l’evoluzione dei servizi offerti: “Ciò permetterà di erogare agli utenti un servizio, sia informativo relativamente ai servizi sociali, sia di valutazione. L’assistente sociale si unirà al nostro team, migliorando l’efficacia delle nostre Unità Valutative Individuali“.

Il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha aggiunto che “In questo modo riusciamo a dare risposte a più ampio raggio, grazie a un lavoro di squadra che permette di integrare le competenze e affrontare nel modo migliore le esigenze dell’utenza”. La sinergia tra le istituzioni locali e l’AST si traduce quindi in un servizio più completo e accessibile per i cittadini, un aspetto cruciale in un contesto dove la salute e il benessere sociale sono sempre più interconnessi.

Orari e contatti del punto unico di accesso

Il Punto Unico di Accesso dell’ospedale ‘Mazzoni’ è a disposizione del pubblico dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 10 alle 14. Inoltre, il martedì e il giovedì, il servizio sarà disponibile anche nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il PUA al numero 0736/358786. Questa apertura estesa rappresenta un ulteriore passo verso un’accessibilità ottimale dei servizi sociosanitari per la popolazione di Ascoli Piceno.