Da oggi, l’Università di Sassari si arricchisce di un innovativo centro di simulazione medica, il cui livello di eccellenza è senza precedenti in Italia. Questo spazio all’avanguardia offre a studenti, specializzandi e docenti l’opportunità di praticare con strumentazione di ultima generazione e manichini interattivi che replicano situazioni cliniche reali.

Inaugurazione del centro di simulazione

La cerimonia di inaugurazione del centro, denominato “SimulMedica“, si è svolta questa mattina presso il Polo bionaturalistico di Piandanna. Il rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti, ha presenziato all’evento insieme ad Angela Spanu, direttrice del Dipartimento di medicina, chirurgia e farmacia. Mariotti ha sottolineato l’importanza di questa nuova infrastruttura, definendola un “rilevante investimento” per l’Ateneo. “Si tratta di un impegno costante per migliorare la qualità della formazione dei nostri studenti”, ha affermato. Il costo del progetto è stato di un milione e mezzo di euro, una spesa che il rettore considera ben investita.

Caratteristiche del centro “SimulMedica”

Secondo Mariotti, il “SimulMedica” è l’unico centro di questo tipo in Italia, un luogo dove la competenza e la tecnologia si uniscono per offrire un’educazione medica di altissimo livello. La dotazione del centro include sistemi di diagnostica sofisticati e manichini che simulano realisticamente le reazioni a diverse patologie, coprendo un ampio spettro di pazienti, dai neonati agli anziani, comprese donne in gravidanza e situazioni di emergenza ostetrica e ginecologica.

Formazione pratica e simulazioni

Il centro offre anche la possibilità di esercitarsi nella gestione delle emergenze, anestesia e terapia intensiva. Gli studenti possono cimentarsi in interventi chirurgici grazie a simulatori laparoscopici, affrontando procedure cardiologiche, neurologiche e vascolari mininvasive, il tutto in un ambiente altamente realistico.

Laboratorio attrezzato e tecnologie avanzate

In aggiunta, il laboratorio di 450 metri quadri è attrezzato con tecnologie avanzate per ecografia e imaging medico, rendendo possibile la visualizzazione di organi interni come cuore e polmoni attraverso immagini dettagliate. Un sistema innovativo consente di esplorare l’anatomia umana tramite modelli 3D ad alta risoluzione, uno strumento prezioso per la formazione in medicina legale, ortopedia e chirurgia.

Capacità e impatto del centro

Con la sua capacità di ospitare fino a 50 studenti per esercitazioni pratiche, il centro “SimulMedica” è già pronto all’uso e rappresenta un passo significativo verso il potenziamento della preparazione professionale degli studenti dell’Università di Sassari.