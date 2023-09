Come pulire la carrozzeria dell’auto con aceto e altri rimedi naturali

Esistono dei rimedi naturali per pulire la carrozzeria dell’auto? Dall’aceto al bicarbonato di sodio, sono tanti gli ingredienti che potrebbero aiutarti ad avere una macchina lucente e pulita, ma si tratta sempre di ingredienti sicuri per la carrozzeria?

Fonte immagine: Pixabay

L’aceto è adatto per pulire la carrozzeria dell’auto? E quali altri rimedi naturali potremmo utilizzare, per non rischiare di danneggiare la nostra macchina e mantenerla sempre lucida e pulita? Se hai deciso di lavare la tua auto con ingredienti naturali, per evitare gli appositi shampoo fin troppo inquinanti e costosi, abbiamo in serbo qualche suggerimento utile.

Esistono, infatti, diverse alternative economiche ed ecologiche che ti permetteranno di ottenere una carrozzeria perfettamente pulita e lucente. Ma l’aceto rientrerà fra queste?

Sappiamo già che l’aceto bianco è un ingrediente spesso impiegato per igienizzare le superfici della nostra casa. Tuttavia, è necessario prestare un pizzico di attenzione in più quando si sceglie di utilizzarlo per pulire la carrozzeria della macchina.

Sebbene si tratti di una sostanza utile per pulire i vetri dell’auto e prevenire la formazione di aloni difficili da rimuovere, secondo molti questo rimedio potrebbe danneggiarne la vernice, specialmente se impiegato puro e direttamente sulla carrozzeria.

È sicuro pulire la carrozzeria dell’auto con l’aceto?

Fonte: Pixabay

Come dicevamo, l’aceto non diluito potrebbe causare danni alla carrozzeria, compromettendone il colore e danneggiando la vernice. Tale effetto è dovuto all’intrinseca acidità di questo comune ingrediente da cucina, che potrebbe risultare eccessiva per la carrozzeria della nostra auto. Se intendi lavare la macchina con l’aceto, quindi, ricorda sempre di risciacquarla rapidamente, in modo da evitare delle costose conseguenze.

Allo stesso tempo, bisogna riconoscere se, se adeguatamente diluito, l’aceto potrebbe aiutarti a rimuovere macchie ostinate come quelle causate dagli insetti, escrementi di uccelli, macchie di resina e così via.

Come si lava la carrozzeria della macchina con l’aceto?

Se intendi utilizzare l’aceto per pulire la carrozzeria della tua auto, fai in modo di diluirlo con abbondante acqua. Per questa operazione serviranno:

Un secchio pieno d’acqua

Una tazza di aceto

Una spugna morbida.

Dopo aver raccolto tutto il necessario, mescola gli ingredienti per bene, quindi immergi la spugna e lava l’auto utilizzando questo mix, eseguendo dei movimenti circolari. Evita di strofinare con eccessivo vigore, per non rischiare di danneggiare la carrozzeria.

Dopodiché, risciacqua per bene e, per ridare lucentezza alla tua auto, asciugala con un panno in microfibra morbido. In questo modo eviterai di lasciare antiestetici aloni e macchie sull’auto dopo il lavaggio.

Shampoo per auto fai da te

Un’alternativa più sicura per lavare la tua macchina potrebbe includere una manciata di bicarbonato. Per realizzare lo shampoo fatto in casa utilizzeremo:

Un secchio pieno d’acqua (circa 5 litri)

Mezzo bicchiere di sapone per piatti

Bicarbonato (3 cucchiai).

Mescola gli ingredienti in modo da farli amalgamare per bene, quindi immergi la spugna e utilizza il sapone fatto in casa per pulire la carrozzeria dell’auto, eseguendo sempre dei movimenti circolari e leggeri.

Quando la macchina sarà completamente insaponata, risciacqua bene procedendo dall’alto verso il basso. Asciuga con un panno in microfibra per evitare che rimangano macchie e aloni.

Rimedi naturali per pulire la carrozzeria dell’auto

Cos’altro si può usare al posto dello shampoo per l’auto? Beh, l’aceto e il bicarbonato non sono certamente i soli rimedi naturali per pulire la carrozzeria della macchina.

Esistono delle alternative più adatte e delicate, come i saponi o detergenti naturali e di origine vegetale, preferibilmente biodegradabili ed ecologici.

C’è inoltre chi consiglia di utilizzare l’alcol denaturato per rimuovere dalla carrozzeria le macchie di resina. In tal caso, ti consigliamo di chiedere prima un parere al tuo carrozziere di fiducia e di testare il rimedio su un punto nascosto, in modo da evitare potenziali ed evidenti danni.

Se, invece, ti hanno consigliato di utilizzare l’acetone per pulire la macchina, è decisamente meglio evitare: questo liquido, infatti, può rovinare la carrozzeria e far scolorire la vernice, poiché è altamente corrosivo.