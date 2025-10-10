Recarsi allo sportello bancomat con la propria carta e prelevare denaro dal proprio conto, è una delle operazioni più semplici e anche ovvie da fare.

Ma ci sono delle regole da rispettare, anche in base alla cifra che si vuol prelevare. Regole che cambiano di anno in anno e che è bene conoscere per evitare di restare a bocca aperta o avere qualche delusione al momento del prelievo stesso.

Specialmente se si tratta della banca è necessario sapere che ci sono delle novità proprio in merito e in base ai prelievi bancomat. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta e cosa può variare rispetto a quelle precedenti.

Cosa cambia al prelievo in banca o al bancomat

Il prelievo bancomat varia, lo sappiamo, da sportello a sportello e da banca a banca. Ma ci sono delle regole che sono uguali per tutti e che devono essere rispettate. Regole che sono valide per un prelievo sicuro e senza rischi ma, allo stesso tempo, come dicevamo all’inizio, possono essere diverse a seconda dello sportello.

Nuove variazioni, infatti, sono in arrivo: una novità importante che potrebbe anche apparire ghiotta per gli utenti. Partiamo dal presupposto che, quando ci rechiamo allo sportello bancomat per fare un prelievo, se è quello della nostra banca, non paghiamo la commissione di prelievo. Ma forse nemmeno più questo sarà possibile.

Infatti c’è qualcosa che sta per cambiare in quella che è una delle operazioni più semplici anche per il nostro conto corrente: prelevare denaro contante, sia attraverso lo sportello bancario, quanto attraverso il bancomat. È una novità che troveremo introdotta nella nuova Legge di Bilancio e si tratta dell’obbligo di esibire un documento di identità per poter effettuare qualsiasi prelievo di contante.

Bisogna presentare un documento

Questa misura è stata introdotta con l’obiettivo di aumentare la sicurezza nelle transazioni e limitare fenomeni di frode e riciclaggio, ma anche per garantire maggiore trasparenza e tracciabilità delle operazioni finanziarie. È stato fissato anche un limite di prelievo per ogni singolo cliente ed è di 1000€, oltre il quale non si può andare.

C’è anche un altro cambiamento e riguarda la possibilità di prelevare contante fino a 250€ al giorno direttamente presso esercizi commerciali come tabaccherie, farmacie, edicole e supermercati convenzionati. Per effettuare il prelievo, il consumatore deve esibire la carta di pagamento e il documento d’identità, ricevendo immediatamente l’importo richiesto, che sarà poi addebitato sul conto corrente.

Una novità che è sempre bene conoscere e tenere a mente, perché possiamo recarci in un qualunque momento a prelevare e potremmo trovarci questa “sorpresa” davanti che non conosciamo.