Nessuno te lo dice ma puoi recuperare quasi tutto dal Modello 730 con le detrazioni: tutto quello che c’è da sapere.

È ufficialmente partita la campagna per la dichiarazione dei redditi 2025, con il nuovo modello 730/2025 che offre diverse novità importanti per i contribuenti italiani.

Quest’anno, oltre alle consuete detrazioni, si aprono nuove possibilità di recupero fiscale grazie all’inserimento di spese spesso trascurate ma che possono incidere significativamente sull’importo finale delle imposte da versare. È dunque fondamentale per tutti i contribuenti conoscere nel dettaglio quali sono le spese detraibili e come presentare correttamente la documentazione richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Le novità del modello 730/2025: spese poco conosciute ma vantaggiose

Il modello 730/2025 consente di inserire le spese sostenute nel corso del 2024, con un occhio di riguardo ad alcune categorie di spese fino ad oggi poco considerate. Tra queste, spiccano quelle legate al settore immobiliare, un ambito che continua a rappresentare un elemento rilevante per la fiscalità personale degli italiani. Un punto di partenza imprescindibile è la distinzione tra spese deducibili e spese detraibili, due concetti spesso confusi ma di grande importanza per il calcolo delle imposte. Le spese deducibili agiscono riducendo il reddito imponibile, quindi la base su cui vengono calcolate le imposte, mentre le spese detraibili operano come uno sconto diretto sull’imposta lorda, abbassando l’importo finale da pagare.

Comprendere questa differenza aiuta a pianificare al meglio la propria dichiarazione e a massimizzare i benefici fiscali.Tra le spese detraibili più rilevanti per il modello 730/2025, assumono un ruolo di primo piano quelle collegate al patrimonio immobiliare:

Interessi passivi sui mutui ipotecari e per ristrutturazione : è possibile detrarre gli interessi pagati sui mutui accesi per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale. Questa detrazione rappresenta un sostegno concreto per chi ha investito nel mattone, specie in un periodo caratterizzato da costi elevati del credito.

: è possibile detrarre gli interessi pagati sui mutui accesi per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale. Questa detrazione rappresenta un sostegno concreto per chi ha investito nel mattone, specie in un periodo caratterizzato da costi elevati del credito. Bonus edilizi 2024 : restano confermate e aggiornate le agevolazioni per gli interventi di efficientamento energetico e ristrutturazione straordinaria. Questi bonus, che hanno visto modifiche normative negli ultimi mesi, continuano a dare un contributo importante al contenimento delle spese fiscali degli italiani che hanno effettuato lavori sulle proprie abitazioni.

: restano confermate e aggiornate le agevolazioni per gli interventi di efficientamento energetico e ristrutturazione straordinaria. Questi bonus, che hanno visto modifiche normative negli ultimi mesi, continuano a dare un contributo importante al contenimento delle spese fiscali degli italiani che hanno effettuato lavori sulle proprie abitazioni. Spese per aree verdi e parti comuni condominiali: la manutenzione e il miglioramento delle aree verdi e delle parti comuni degli immobili condominiali possono essere inserite nella dichiarazione, con un impatto positivo sul carico fiscale dei condomini.

Canoni di locazione per studenti universitari fuori sede : questa detrazione, che supporta le famiglie degli studenti che vivono lontano da casa per motivi di studio, rappresenta un’agevolazione preziosa per favorire l’accesso all’istruzione superiore.

: questa detrazione, che supporta le famiglie degli studenti che vivono lontano da casa per motivi di studio, rappresenta un’agevolazione preziosa per favorire l’accesso all’istruzione superiore. Contratti di locazione per terreni agricoli : coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali possono beneficiare della detrazione sui canoni di locazione dei terreni, un incentivo che conferma la centralità del settore agricolo nell’economia italiana.

: coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali possono beneficiare della detrazione sui canoni di locazione dei terreni, un incentivo che conferma la centralità del settore agricolo nell’economia italiana. Spese di intermediazione immobiliare: spesso dimenticate, queste spese riguardano le commissioni pagate per l’acquisto o l’affitto di un immobile e sono ora detraibili, offrendo un’opportunità di risparmio significativa per chi ha affrontato transazioni immobiliari nel 2024.

Con l’approssimarsi della scadenza per la presentazione del modello 730/2025, è fondamentale che i contribuenti si attrezzino per raccogliere tutta la documentazione necessaria. È indispensabile che i pagamenti siano stati effettuati con strumenti tracciabili – come carte di credito, bancomat o bonifici – per poter beneficiare delle detrazioni previste dalla normativa fiscale. Le code agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate sono già comparse nelle principali città, a testimonianza della crescente attenzione verso le opportunità offerte dal nuovo modello.

Molte persone cercano assistenza per comprendere appieno quali spese possono essere inserite e come compilare correttamente il modello, evitando errori che potrebbero precludere il recupero di importanti somme. Conoscere e sfruttare queste nuove possibilità di detrazione rappresenta un’occasione concreta per ottimizzare la propria posizione fiscale e ridurre l’impatto economico delle imposte dovute.