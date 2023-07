Come fare dei portatovaglioli fai da te

Creare un portatovaglioli fai da te è più facile di quanto tu possa pensare. Ti basteranno pochi materiali, del legno di scarto, un filo di corda, qualche perlina o un rotolo di cartoncino (quello della carta igienica andrà benissimo), per creare una perfetta decorazione per la tua tavola.

Fonte immagine: Pixabay

Realizzare un portatovaglioli fai da te è un’attività divertente, utile e in grado di risvegliare la nostra immaginazione, uno di quei progetti creativi perfetti sia per i grandi che per i bambini. Per chi non ha grande dimestichezza con il fai da te, disporre i tovaglioli sulla tavola in modo originale potrebbe essere inaspettatamente facile: potresti semplicemente posizionare un bel cestino intrecciato nel bel mezzo della tavola, e riporre li i tovaglioli ti carta o di stoffa.

Se, però, anche tu ami i progetti di riciclo fai da te e hai voglia di aggiungere un tocco personale alla tua tavola, abbiamo raccolto per te una serie di idee più creative.

Il bello di questi portatovaglioli fai da te è che sono davvero originali e poco costosi. Per realizzarli, ci serviremo di materiali semplici, molti dei quali si trovano già nella tua casa. Ad esempio, potremmo utilizzare del cordoncino, un nastro, dei rotoli di cartone, legno di scarto, matite colorate e tanto altro.

Ma bando alle chiacchiere, è ora di metterci all’opera. Vediamo come realizzare un perfetto porta tovaglioli con le nostre mani.

8 idee per creare un portatovaglioli originale fai da te

Fonte: Pixabay

Le idee per realizzare un porta tovaglioli fatto a mano sono davvero molte, così come tanti sono i materiali che potremmo utilizzare per questo nostro progetto.

Che tu voglia creare un portatovaglioli come segnaposto o che preferisca realizzare un portatovaglioli da tavolo, troverai di certo l’idea giusta!

Portatovaglioli fai da te con mollette

Uno dei progetti fai da te più famosi al mondo è di certo quello del portatovaglioli realizzato con le mollette di legno. Si, proprio quelle che usiamo per appendere i vestiti.

Il vantaggio di questo progetto è che ci consente di dare una seconda opportunità a degli oggetti che non usiamo più, come ad esempio delle vecchie mollette non più in ottime condizioni.

Per realizzare questo porta tovaglioli, ti basterà incollare le mollette l’una accanto all’altra utilizzando la colla a caldo, e creare la forma che più ti piace. Dopodiché, potrai dipingere la struttura con i tuoi colori preferiti, oppure potresti lasciarla del suo colore originale, per un effetto più “rustico”.

Portatovaglioli con rotolo carta igienica

I rotoli di carta igienica sono un’ottima base per dar vita a moltissimi progetti di upcycle: poteva mancare il portatovaglioli fai da te? Certo che no!

Per realizzare questo lavoretto, ti basterà tagliare un rotolo di carta igienica a metà (in altezza), e rivestirlo con del nastro di juta. Un pizzico di colla a caldo, qualche minuto di attesa, ed ecco pronto il porta tovaglioli per la tua tavola!

Porta tovaglioli all’uncinetto

Se hai da poco appreso le tecniche base dell’uncinetto, il portatovaglioli potrebbe essere il progetto iniziale che stavi cercando.

Si tratta di una decorazione facile e veloce da realizzare, l’idea perfetta per colorare la tua tavola durante le cene con gli amici.

Un cinturino per i tovaglioli

Se hai del cordoncino o un cinturino in pelle, potresti semplicemente tagliarlo della giusta lunghezza, e annodarlo delicatamente intorno ai tovaglioli di stoffa.

Ed ecco pronta una decorazione per una tavola moderna. Per rendere il tutto più fresco e colorato, puoi aggiungere dei fiori finti. L’effetto “romantico-rock” è garantito!

Ferma tovaglioli con i fiori

Cerchi un modo per rendere più allegra e fresca la tua tavola? Facilissimo! Per farlo, ti basterà creare un portatovaglioli o fermatovaglioli floreale, perfetto per decorare la tavola durante una festa, un matrimonio o un tea party.

In questo caso, ti consigliamo di utilizzare dei fiori finti, per evitare che possano appassire nell’arco di poche ore.

Portatovagliolo con matite colorate

Se in casa hai tante matite colorate di ogni dimensione e nessuno le usa più da (troppo) tempo, non gettarle via.

Con della colla a caldo e una base in legno, potrai realizzare un portatovaglioli davvero originale, perfetto per decorare la tavola dei bambini.

Ferma tovaglioli fai da te in legno

Per questo progetto, utilizzeremo delle perline in legno e del semplice filo di cotone bianco. Ti basterà creare una sorta di bracciale che utilizzerai per come ferma-tovagliolo, una decorazione facile da realizzare e ideale per ogni tavola!

Porta tovaglioli fai da te con tappi di sughero

Per finire, per decorare la tua tavola e ridurre gli sprechi potresti utilizzare anche dei semplici tappi di sughero. Ancora una volta, la colla a caldo sarà la tua migliore amica.

Lascia libera la tua creatività, incolla i tappi in modo da formare la struttura ed ecco pronto il tuo porta tovaglioli fai da te personalizzato.