Il tempo di questi ultimi giorni non ci sta facendo davvero capire che tipo di stagione è, se siamo ufficialmente in primavera o ancora in inverno inoltrato.

Nei prossimi giorni ci troveremo un’Italia completamente spaccata a metà, dove al Nord avremo l’arrivo di un’ondata di maltempo mentre il Sud sarà sotto la presenza di una bolla di caldo africano. Cosa sta succedendo?

Da un lato gli esperti ci parlano di un’ondata di freddo in arrivo: ma è veramente così? Cerchiamo di capire cosa sta succedendo, e perchè si prospettano dei cambiamenti repentini in arrivo.

Meteo: primavera o già estate?

La situazione meteorologica in Italia è davvero particolare, dalla fine del mese di marzo sino a questi primi giorni del mese di aprile. Vediamo insieme osa sta succedendo. Freddo e caldo si stanno alternando in continuazione sul nostro territorio, portando le persone a non capire cosa effettivamente sta accadendo e, dall’altro lato, si ha anche un continuo cambio delle temperature, anche repentino.

Ciò che stiamo notando è che vi è un’irruzione di aria artica, che da qualche giorno, già sta imperversando: dalla giornata di ieri e, anche, in quella di oggi, dal Polo Nord sta arrivando il freddo. Il freddo, che era destinato solo alle zone dell’Est Europa ma che, in realtà, sta raggiungendo anche l’Italia.

E’ un evento raro per il periodo primaverile, perché i valori termici si attesteranno fino a 8-10 gradi in meno rispetto alle medie stagionali. Un vero e proprio colpo di coda dell’inverno che, come dicevamo all’inizio, specialmente per le zone del Nord Italia, la notte, porta le temperature anche a toccare valori intorno ai 3° – 5°. Ma cosa sta succedendo nel dettaglio?

L’ultimo colpo di coda dell’inverno

Una situazione sì, anomala, se pensiamo anche che nelle pianure del Nord è facile, sempre nelle ore notturne, raggiungere anche gli zero gradi. Ma se si parla di freddo di questi giorni, a partire da domani, mercoledì 9 aprile, il tutto cambierà di nuovo radicalmente perché è in arrivo l’alta pressione, con il caldo che farà balzare le temperature molto al di sopra dei valori del periodo.

L’anticiclone porterà temperature miti, tipiche della primavera e non saranno rari i casi di alcune regioni che già inizieranno ad assaggiare i primi scampoli di estate. Non si tratta di un caso sporadico ciò che ci attende la prossima settimana, se pensiamo che già lo scorso anno, sempre in primavera, in Toscana si toccarono picchi di 34° e in tutta la Pianura Padana anche di 30°.

La Sicilia sarà una di quelle regioni che soffrirà maggiormente il passaggio di questo anticiclone caldo. Insomma: una primavera che arriverà tutta insieme e in tutta Italia allo stesso tempo.