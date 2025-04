Cosa attende gli italiani nella giornata subito dopo Pasqua? Ecco cosa prevede il meteo e che temperature avremo nei giorni di festa.

Gli esperti di Meteolive.it parlano di un possibile aumento della pressione, buona notizia nel fine settimana di Pasqua e anche per il lunedì dell’Angelo, detto volgarmente “Pasquetta”. Ma ci sarà sole su tutta la Penisola? Cerchiano di capirlo. Appare chiaro che da domenica 13 aprile a venerdì 18 il tempo sarà caratterizzato da una notevole instabilità.

A tratti il tempo risulterà perturbato al nord. Il centro Italia sarà a sua volta segnato da una sostanziale instabilità. Tempo caldo e soleggiato invece al sud. Proprio per la giornata di venerdì gli esperti si attendono un generale rimescolamento dell’aria. Questo sarà reso possibile nella giornata di venerdì 18 aprile grazie a un abbassamento delle temperature.

Le temperature caleranno soprattutto nelle aree del Mezzogiorno, con rotazione delle correnti dai versanti nord-occidentali. Il tempo dovrebbe volgere al bello – almeno temporaneamente – su tutta Italia. L’avanzata del bel tempo sarà propiziata da una parziale – e anch’essa temporanea – rimonta dell’anticiclone. Lo mostrano con chiarezza le mappe elaborate dai modelli per la giornata di Pasqua.

Meteo, che tempo farà a Pasquetta

La domanda è: il bel tempo durerà o si tratterà di una pausa di breve durata? La risposta è che probabilmente si tratterà soltanto di una parentesi. Nel frattempo però ci permetterà di passare le feste all’aria aperta grazie a temperature che nelle ore del pomeriggio si avvicineranno molto a quelle dell’estate nelle zone del centro e del sud. A Pasquetta la stessa situazione si verificherà anche in diverse zone settentrionali.

Tuttavia nelle aree alpine e prealpine potrebbe esserci della pioggia, con rovesci nel pomeriggio specialmente nella giornata di Pasqua, come mostrano alcuni modelli riferiti alle temperature previste per Pasqua a 1.500 metri. A Pasquetta però il rialzo delle temperature interesserebbe anche il nord, coinvolgendo anche i fondovalle alpini. In questo modo i valori delle temperature potrebbero superare anche i 20° nel corso del pomeriggio.

Al centro-sud, nelle regioni lontane dal mare, potremmo arrivare a superare anche la soglia dei 25-26°C, con valori decisamente superiori alla media, a guardare le temperature a 1.500m. In sostanza a Pasqua potrebbero esserci gradite sorprese per gli italiani. Le previsioni naturalmente sono destinate ad affinarsi nei prossimi giorni. Attualmente l’attendibilità sul piano statistico si colloca tra il 55 e il 60%, ma potrebbe anche aumentare alla luce della tendenza ad avanzare verso nord degli anticicloni subtropicali.