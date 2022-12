Pino cembro: le 10 proprietà del rimedio naturale

Il pino cembro non è solo un legno pregiato utile per realizzare mobili e oggetti di valore. Si tratta di una pianta dal profumo intenso, capace di trascinarti in una sfera di benessere e riposo per il corpo e per la mente. Dal pino cembro si ricava un olio essenziale benefico, con le pigne della pianta è possibile preparare un liquore molto gustoso, mentre con i trucioli si realizzano cuscini per favorire il sonno.

Fonte immagine: Pexels

Il pino cembro, il cui nome scientifico è “Pinus cembra”, è una pianta dalle caratteristiche e dalle proprietà sorprendenti. Capace di infondere una sensazione di benessere, questo imponente albero viene impiegato per la produzione di sculture e mobili, ma può anche dare origine a un olio essenziale dalle proprietà straordinarie.

Dalle sue pigne, se ne ricava una bevanda dal sapore ricco e intenso, mentre i trucioli di pino cembro vengono impiegati per creare dei cuscini in grado di favorire il sonno ristoratore e migliorare il benessere del sistema nervoso. Probabilmente conoscerai il Pino Cembro con il ben più diffuso nome di “cembro” o “cirmolo”.

Questo albero sempreverde cresce perlopiù sulle Alpi, appartiene al genere Pinus ed è un membro della famiglia delle Pinacee.

In questo articolo scopriremo dove si trova il legno di cirmolo, quali sono i benefici di questo pregiato legno e come usare il pino cembro per migliorare la nostra vita.

Pino cembro: caratteristiche

Fonte: Pexels

Prima di esplorare i tanti benefici del legno di cirmolo, impariamo a identificare questa pianta. Come riconoscere il pino cembro? L’albero è un sempreverde in grado di raggiungere un’altezza di 25 metri. Solitamente, però, non supera i 15 metri.

La sua chioma è generalmente fusiforme. Le foglie di pino cembro sono aghiformi e raccolte a mazzetti, hanno un colore scuro e grigiastro.

Si tratta di una pianta estremamente longeva. Si dice infatti che il pino cembro possa arrivare tranquillamente ai 600 anni di vita e sfiorare persino i 1000 anni.

La pianta ha una crescita molto lenta, ha la straordinaria capacità di resistere stoicamente anche alle più basse temperature. Il pino cembro, infatti, cresce indisturbato in aree in cui si registrano anche -40 e -50 gradi.

Dove si trova il legno di cirmolo?

Questi imponenti alberi si trovano soprattutto sulle montagne dell’Europa centrale. In Italia puoi trovare il pino cirmolo in Trentino Alto Adige, in Piemonte e sulle Alpi. L’albero cresce solitamente a partire da una quota di 1200 metri, arrivando anche a 1600 – 2100 metri di altitudine.

Il legno di pino cembro è un elemento fondamentale dell’artigianato delle Dolomiti, dove viene sapientemente lavorato per dare vita a sculture, mobili, lampadari e oggetti di ogni genere.

A cosa serve il pino cembro?

Fonte: Pexels

E a questo punto, non possiamo che chiederci quali siano gli utilizzi di questo particolare legno e delle altre parti della pianta. Insomma, esattamente a cosa serve il cirmolo? La pianta è nota con i nomi di “Regina delle Alpi” o “l’albero del sonno”. In effetti, il cirmolo è famoso per ben più di un motivo.

Da lungo tempo si apprezzano, ad esempio, le caratteristiche del legno di pino cembro, utilizzato, come abbiamo visto poc’anzi, nella realizzazione di mobili e sculture. Questo particolare legno è infatti morbido ma anche resistente, e si presta egregiamente per la produzione di mobili e oggetti.

Per di più, il cirmolo emana anche un particolare profumo capace di infondere sensazioni piacevoli, di relax e serenità. Per questa ragione, i mobili di cirmolo assumono un valore ancor più speciale. Dalle pigne di pino cembro si ricava, invece, una bevanda, il liquore al pino cembro, dal sapore fresco, nocciolato e dal profumo dolciastro.

Dalle pigne è anche possibile estrarre dei semi commestibili, impiegati nella preparazione di diverse ricette. I pinoli di pino cembro sono apprezzati da molti animali selvatici e volatili, a cominciare dalla nocciolaia.

Le proprietà benefiche del Pino cembro

Fonte: Pexels

Oltre che per le caratteristiche del suo legno, il pino cembro è apprezzato anche per le sue proprietà benefiche e curative. Il profumo sprigionato dalla pianta è infatti in grado di generare una sensazione di calma e di benessere, aiuta a ridurre gli effetti dello stress e migliora la qualità del sonno.

Non a caso, la pianta è anche chiamata “l’albero del sonno”. Dalla corteccia del cirmolo viene estratto un particolare composto, l’olio essenziale di pino cembro, dalle proprietà rilassanti e dal caratteristico profumo di natura e di montagna.

L’olio essenziale di cirmolo aiuta ad alleviare le contratture muscolari, migliora la respirazione e riduce anche la frequenza cardiaca. Alla pianta è attribuito anche un effetto antibatterico ed espettorante, ragion per cui il cirmolo viene spesso indicato per il trattamento di affezioni come tosse e naso chiuso.

Ma vediamo quali sono gli altri effetti benefici attribuiti a questa speciale pianta. Il cirmolo può:

Abbassare la frequenza cardiaca Migliorare la qualità del sonno Aumentare le energie, sia fisiche che mentali, anche dopo periodi di malattia o di intenso stress Combattere le infezioni, grazie al suo effetto antibatterico Ripristinare una sensazione di calma e serenità Alleviare i dolori causati da reumatismi, soprattutto se impiegato sotto forma di olio per massaggi Dare sollievo alle vie respiratorie, per via del suo potere balsamico Curare piccole ferite della pelle e ustioni grazie al suo effetto antibatterico Eliminare i cattivi odori dagli ambienti, fungendo da vero deodorante naturale Tenere alla larga insetti di vario tipo, incluse formiche e tarme.

I benefici del cuscino di pino cembro

Probabilmente avrai sentito parlare dei cuscini di cirmolo o di pino cembro. Ma di cosa si tratta esattamente? Oltre all’olio essenziale, un’altra parte della pianta ampiamente impiegata è rappresentata dai trucioli, che vengono inseriti all’interno di speciali cuscini per dormire bene e combattere insonnia e altri disturbi del sonno.

Il profumo di questi particolari cuscini ti avvolgerà con delicatezza, migliorando il tuo riposo notturno e infondendo una sensazione di calma e di equilibrio.

Come usare l’olio essenziale di pino cembro?

Fonte: Pexels

Puoi utilizzare questo olio essenziale dal profumo di montagna come profumatore per ambienti, da versare in piccole quantità nella classica lampada per aromi o in un vaporizzatore.

Oppure, puoi aggiungerne una o due gocce a un olio di base, come quello di cocco o di mandorle, per effettuare dei massaggi e alleviare mal di collo e dolori reumatici.

C’è anche chi utilizza l’olio di pino cembro per preparare dei suffumigi o nella preparazione di bagni rilassanti e rigeneranti. Al pari dell’olio essenziale di eucalipto, quello di cirmolo apporta infatti dei notevoli effetti balsamici, è quindi in grado di combattere tosse, raffreddore e naso chiuso.

Il prezzo dell’olio di pino cembro è di circa 9 euro per un flaconcino da 5 ml. Se intendi acquistare questo prodotto, ti consigliamo di sceglierne uno di alta qualità, biologico, naturale e puro al 100%.

Olio essenziale di pino cembro: controindicazioni

Se intendi aggiungere questo olio essenziale ai tuoi rituali di benessere, è prima di tutto opportuno conoscere le controindicazioni del cirmolo. Prima di applicare l’olio sulla pelle, è importante chiedere consiglio al proprio erborista di fiducia, specialmente se hai una pelle molto sensibile.

Evita di utilizzare eccessive quantità di prodotto. Poche gocce, diluite in un olio vettore, saranno più che sufficienti per effettuare dei massaggi rilassanti.

L’olio essenziale di cirmolo non deve essere utilizzato in gravidanza, durante l’allattamento e nei bambini piccoli.

