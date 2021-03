Giornata delle foreste 2021: 3 milioni di alberi a Milano entro il 2030

Fonte immagine: Foto di Siggy Nowak da Pixabay

Giornata mondiale delle Foreste 2021, Forestami conferma l'obiettivo 3 milioni di alberi piantati nella Città Metropolitana di Milano.

Parliamo di: Tipi di Alberi

Obiettivo 3 milioni di alberi piantati Città Metropolitana di Milano entro il 2030. Questo il target del progetto Forestami, che alla vigilia della Giornata mondiale delle Foreste 2021.

Secondo il bilancio presentato oggi, relativo al periodo novembre 2020 – marzo 2021, finora sono stati raccolti 633.728 euro di donazioni, parte dei quali verranno destinati tra marzo e aprile alla piantumazione di ulteriori 18.410 alberi e arbusti. Circa 8.000 piante andranno a rinverdire le aree di pertinenza autostradale (svincolo Tangenziale Est/Paullese e area svincolo Cantalupa).

Questi ultimi si aggiungeranno ai 218.160 già piantati. Sono 13 gli ettari nei quali verranno posizionate le piante, sparsi tra i Comuni di Milano (Parco Andrea Campagna e Parco dei Fontanili), Trezzano, Melzo, Paullo, Gaggiano e Vimodrone. Come ha sottolineato Fabio Terragni, Project Manager del progetto di forestazione urbana sul territorio della Città metropolitana di Milano:

I primi risultati del progetto di ricerca, finanziato da Fondazione Falck, saranno oggetto della nuova campagna di comunicazione che dal prossimo lunedì 22 marzo animerà la Città Metropolitana di Milano. Parallelamente sul sito Forestami.org, sempre da lunedì sarà attiva una sezione ad hoc dedicata ai contenuti della ricerca scientifica con delle straordinarie mappe georeferenziate facilmente navigabili che monitorano l’utilizzo del suolo e delle superfici permeabili e impermeabili, i sistemi verdi tra cui la copertura arborea e le variazioni climatiche.

Giornata mondiale delle Foreste 2021

La Giornata mondiale delle Foreste 2021 è in programma domenica 21 marzo, in occasione dell’inizio “formale” della primavera. Istituita nel 2012 dalle Nazioni Unite, la ricorrenza è dedicata quest’anno al tema “Ripristino delle foreste: un percorso per il recupero e il benessere“.