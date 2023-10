Come capire se il tuo gatto ti ha scelto come padrone?

Come capire se il tuo gatto ti ha scelto come padrone? Beh, in realtà ci sono numerosi indizi che indicano che il gatto ha scelto quella persona o quelle persone come punto di riferimento del gruppo famigliare. Alcuni sono abbastanza scontati, altri invece sono segnali più sottili che dobbiamo imparare a capire

Tutti continuano a credere a quella leggenda metropolitana secondo la quale i gatti si affezionano alla casa e non alle persone. Chi ha un gatto sa benissimo che i mici si affezionano tantissimo ai loro umani. Certo: come per i cani e le persone, ci sono gatti più socievoli di altri. A volte i segnali di affetto di un gatto molto socievole ed espansivo sono assai evidenti. Ma con un gatto un po’ più riservato, dobbiamo andare a interpretare quei gesti e quegli atteggiamenti felini che indicano che il gatto ci ama. Ma come capire se il tuo gatto ti ha scelto come padrone?

Quindi, ripetete dopo di noi: non è vero che i gatti si affezionano alla casa e non alle persone. E ripetete anche: non è vero che i gatti dimenticano il volto del padrone dopo 3 giorni. Ora siete nella giusta predisposizione d’animo per leggere quanto segue.

Come capire se il tuo gatto ti ha scelto come padrone: gli indizi

Ci sono alcuni indizi che ci suggeriscono in modo neanche tanto subliminale che il gatto ci ha scelto come padrone (o meglio: come umano di riferimento).

Occhiolino

I gatti non amano essere fissati. Se fissi un cane che non conosci, ecco che questi potrebbe interpretarlo come un gesto di sfida e aggredirti. Ma se fissi un gatto negli occhi, se questi non ti conosce, semplicemente volterà la testa per evitare il contatto visivo. Questo perché i gatti fissano negli occhi solamente le persone che amano e di cui si fidano di più. A questo proposito, se stai guardando un gatto e non vuoi che si senta minacciato da te, prova a fargli l’occhiolino. È un modo per dire al gatto che non rappresenti un pericolo per lui. E vedrai che anche il gatto prima o poi ti risponde con l’occhiolino.

Testate affettuose

Un’altra manifestazione d’affetto tipica dei gatti consiste nel tirare all’umano del loro cuore delle testate affettuose, spingendosi contro di lui. Questo gesto si accompagna spesso allo sfregare le guance su di noi. Certo, lo fanno solo per marcarci con il loro odore, ma è innegabile che lo facciano solo con le persone di cui si fidano.

Morsetti affettuosi

Ci sono gatti che, per manifestare il loro affetto, ci danno dei morsetti affettuosi, senza stringere le mandibole.

Leccamento

I gatti spesso leccano i loro umani di riferimento come gesto d’affetto. Visto che si toelettano fra di loro e che questo è un modo per manifestare i loro legami sociali, ecco che fanno la stessa cosa anche con noi. Occhio tuttavia che dopo un po’, se iniziano a muovere la coda a scatti o se sibilano, potrebbe scattare il morso.

Fanno il pane

Il gatto impasta o fa il pane con le zampe anteriore solo con le persone di cui si fidano e con cui si sentono al sicuro.

Mostrare la pancia

Tecnicamente il gatto che ti mostra la pancia indica che si fida di te perché ti sta mostrando una parte vulnerabile. Solo che non tutti i gatti a questo punto accettano di farsi accarezzare la pancia, gesto che per noi è istintivo. Alcuni fanno le fusa quando lo si fa, ma altri mordono o graffiano appena gli sfiori la pancia.

Miagolii

Un miagolio breve, non troppo alto, potrebbe indicare che il gatto sta bene con quella persona.

Fusa

Se è vero che a volte i gatti fanno le fusa anche quando sono nervosi o stanno male, nella maggior parte dei casi lo fanno quando sono contenti della vicinanza di quell’umano o delle sue coccole. Occhio sempre, però, alla postura del resto del corpo.

Vengono a salutarti

Se ti viene incontro quando rientri in casa, si arrotola intorno alle tue gambe o si struscia su di te, vuol dire che ti ama perché ti sta dando il benvenuto. O questo o vuole che tu gli dia la pappa.

Diventano la tua ombra

I gatti tendono a seguire in casa le persone che amano e di cui si fidano. Il gatto ti segue in bagno? Probabilmente ti ama.

Coda

Se il gatto è contento di stare con te tiene la coda verticale formano una “C”.

Regali

Non sgridare il gatto che ti porta un topino o un uccellino morto. Vuol dire che ti vuole bene e che ti considera parte del suo gruppo famigliare.

Dorme con te o su di te

O dorme anche sul tuo computer, sul libro che stavi leggendo, sulle tue gambe… Se il gatto si permette di dormire sereno vicino a te, vuol dire che lo hai conquistato.

Come capire se un gatto ti odia?

C’è anche il rovescio della medaglia: come capire se il gatto ti odia? Beh, ecco alcuni comportamenti inequivocabili che il gatto non si fida di te:

tenderà a starti sempre lontano

si nasconde o scappa via quando ti avvicini

la posizione del corpo è tesa, incurvata, la coda è fra le gambe, le orecchie sono abbassate e le pupille sono dilatate

soffia e ringhia quando anche solo ti avvicini

ti attacca quando invadi il suo spazio vitale, anche quando non ti avvicini o cerchi di afferrarlo

Comunque sia, non si può parlare proprio di odio con la connotazione che gli diamo fra esseri umani. Ci sono gatti che semplicemente non amano il contatto fisico, che hanno paura degli sconosciuti o che sono più rustici di altri. In questo caso il loro comportamento non è di vero e proprio odio: semplicemente ti stanno dicendo di stare nel tuo e che non gradiscono le tue attenzioni.

