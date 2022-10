Come vedono i gatti

Come vedono i gatti? Sicuramente in modo diverso da noi, anche se le strutture di base deputate alla vista sono le stesse. Diciamo che i gatti vedono meno bene di noi i colori, anche se a dire il vero non è ancora chiaro quanti e quali tipi di colori vedano e hanno una minor precisione nella nitidezza e nella saturazione.

Ma è anche vero che al buio o in condizioni di scarsa luminosità ci vedono decisamente meglio rispetto noi, stesso dicasi per gli oggetti in movimento.

Come funziona la vista dei gatti?

Esattamente come nei cani e nelle persone, anche la retina del gatto è formata da diversi tipi di fotorecettori:

coni : ne esistono di tre tipi, ciascuno dei quali deputato alla ricezione di una particolare lunghezza d’onda (grazie ai differenti pigmenti) che permette loro di vedere i colori blu, rosso e verde. In pratica sono i fotorecettori riservati ai colori. Sono anche responsabili della visione nitida che permette di vedere i dettagli. Sono attivi soprattutto con la visione diurna

: ne esistono di tre tipi, ciascuno dei quali deputato alla ricezione di una particolare lunghezza d’onda (grazie ai differenti pigmenti) che permette loro di vedere i colori blu, rosso e verde. In pratica sono i fotorecettori riservati ai colori. Sono anche responsabili della visione nitida che permette di vedere i dettagli. Sono attivi soprattutto con la bastoncelli: sono i fotorecettori sensibili all’intensità della luce e permettono la vista di notte o in condizioni di scarsa luminosità. A differenza di quanto accade con i coni, non sono capaci di fornire una vista dettagliata e non sono in grado di distinguere i colori, possono vedere solamente il bianco, il nero e le diverse sfumature di grigio.

Come per i cani, la retina ha molti più bastoncelli che non coni. Inoltre non è detto che tutti i gatti abbiano le stesse tipologie di coni e nella stessa quantità: in tal senso presentano una grande variabilità.

Come funziona la vista nei cani?

La vista nei cani funziona più o meno come nei gatti: anche i cani hanno più bastoncelli che coni, quindi non vedono tutti i colori, ma vedono meglio in condizioni di minor luminosità. Comunque sia, avevamo parlato di come funziona la vista nei cani in un apposito articolo che ti invitiamo a leggere per approfondire la questione.

Come vedono i gatti di notte e al buio?

Come vedono i gatti di notte, al buio? Sicuramente meglio di noi e, probabilmente, ancora meglio del cane. Essendo animali crepuscolari, cioè più attivi all’alba o al tramonto, la loro vista si è specializzata nel massimizzare la visione in condizioni di scarsa luminosità.

Rispetto agli esseri umani, hanno da sei a otto volte più bastoncelli, cosa che permette loro di vedere bene anche in condizioni di scarsissima luminosità, ma anche loro non possono vedere se il buio è assoluto.

Un altro adattamento della vista felina che consente loro di vedere meglio al buio è dovuto sia alla forma ellittica della pupilla che al tapetum lucidum ancora più grande rispetto a quello del cane. Il tapetum lucidum è uno strato di cellule che permette di riflettere la luce sulla retina, aumentando così la possibilità di vedere al buio.

Hai presente quando di notte punti una luce contro un gatto e gli occhi del felino appaiono come due punti estremamente luminosi? Ecco, questo inquietante fenomeno è dovuto al tapetum lucidum.

Il fatto di avere più bastoncelli permette al gatto di percepire più velocemente rispetto a noi i movimenti. Questo è dovuto anche al campo visivo più ampio rispetto agli umani: nelle persone è di circa 180 gradi, mentre nei gatti è di 200 gradi, con una maggior visione periferica.

Tuttavia questo influisce negativamente sulla capacità di vedere in profondità e sulla distanza a cui i gatti riescono a vedere nitidamente gli oggetti. Questa soglia è infatti maggiore nell’uomo: noi possiamo vedere con nitidezza un oggetto a 40-60 metri, mentre il gatto per vederlo nello stesso modo in maniera nitida deve essere a 6 metri. I gatti sono dunque più miopi rispetto a noi.

Esattamente come per i neonati, poi, anche i gattini vedono meno bene rispetto agli adulti. Stesso dicasi per gatti con problemi come la cataratta o la dilatazione pupillare provocata da forme di ipertensione collegate ad insufficienza renale nei gatti anziani.

Come vedono i gatti i colori?

E i colori? Come vedono i gatti a colori? In quest’area gli esseri umani sono messi meglio rispetto ai mici. La retina umana ha circa 10 volte più coni, quindi noi siamo capaci di vedere colori, sfumature e saturazioni che i gatti non riescono a percepire.

Un’altra differenza è che gli esseri umani hanno tre tipi di coni che permettono loro di vedere bene il rosso, il verde e il blu. Ma i gatti? Effettivamente, qualche gatto ha tutti e tre i tipi di coni, altri no. Inoltre anche nei felini in cui sono presenti tutti e tre i tipi di coni, il numero e la distribuzione varia da soggetto a soggetto. Questo vuol dire che, potenzialmente, ciascun gatto ha un modo tutto suo di vedere i colori.

Anche fra gli esperti, ci sono teorie differenti sul numero di colori che i gatti sono capaci di vedere. Secondo alcuni i mici vedrebbero solo il blu e il grigio, mentre altri ritengono che i gatti possano vedere come i cani, ma con ancora meno sfumature e saturazione.

Alcuni test hanno dimostrato che i gatti riescono a distinguere fra luci rosse, blu e gialle e fra luci rosse e verdi. Inoltre distinguono meglio i colori vicino allo spettro del blu e del viola rispetto a quelli vicino allo spettro del rosso.

Come ci vedono i nostri gatti?

Diversi test hanno sottolineato che se ci avviciniamo eccessivamente al gatto, questi ci vedrà in maniera sfocata in quanto i felini non hanno i muscoli accomodatori che permettono all’uomo di cambiare repentinamente la profondità dello sguardo e che consentono, a colpo d’occhio, di distinguere fra oggetti vicini e lontani.

Ma essendo anche più miopi rispetto a noi, anche se siamo troppo lontani il gatto faticherà a vederci in maniera nitida.

Inoltre, a differenza dei cani, i gatti non sono proprio bravissimi nel riconoscere volti specifici. In uno studio ad alcuni gatti è stato mostrato un viso famigliare e quello di un estraneo. Ebbene, i gatti sono riusciti a riconoscere i visi famigliari solo nel 50% dei casi.

Diverso, invece, il risultato del test quando ai gatti è stato chiesto di distinguere fra gatti familiari e sconosciuti: questa volta i mici hanno riconosciuto i gatti di famiglia in più del 90% dei casi.

Come fanno dunque i gatti a riconoscerci? Beh, usando anche altri sensi: riconoscono il nostro odore e anche la voce.

Come vedono i gatti la tv?

Come i cani, anche i gatti riescono a vedere le immagini alla TV. Ricordando che alcuni colori li vedono, ma non tutti e di sicuro non percepiscono sfumature e saturazione, la maggior capacità di vedere le frequenze, soprattutto con televisori di vecchio stampo, fa sì che l’immagine sfarfalli.

Lo sfarfallio diminuisce quando le frequenze del televisione aumentano.

Fonti