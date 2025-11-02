A novembre, si registrano importanti variazioni nel calendario dei pagamenti delle pensioni per il mese di novembre 2025.

Quest’anno, infatti, l’erogazione delle pensioni subirà uno slittamento a causa del giorno festivo che coincide con il primo giorno bancabile del mese, portando l’inizio dei pagamenti a lunedì 3 novembre. Questo periodo è particolarmente delicato per i pensionati, poiché l’INPS effettua il riepilogo annuale delle trattenute fiscali e dei conguagli, rendendo necessario un attento controllo del cedolino pensionistico.

Il pagamento delle pensioni segue la normativa stabilita dalla legge n. 205 del 2017, che prevede l’accredito l’primo giorno bancabile del mese. Quando tale giorno coincide con una festività o un giorno non lavorativo, l’erogazione viene posticipata al giorno lavorativo successivo. Per novembre 2025, poiché il 1° novembre è Ognissanti, festività nazionale, il pagamento parte da lunedì 3 novembre 2025.

L’erogazione dei pagamenti si svolgerà secondo la consueta divisione alfabetica, sia per i pensionati con accredito bancario sia per coloro che ritirano l’assegno presso gli uffici postali:

Lunedì 3 novembre: cognomi dalla A alla B

Martedì 4 novembre: dalla C alla D

Mercoledì 5 novembre: dalla E alla K

Giovedì 6 novembre: dalla L alla O

Venerdì 7 novembre: dalla P alla R

Sabato 8 novembre: dalla S alla Z

Un’eccezione riguarda i correntisti BancoPosta, che potrebbero beneficiare di un accredito anticipato già al 1° novembre, festa di Ognissanti, in virtù di specifiche disposizioni interne.

Importanza del cedolino pensione e conguagli fiscali

Novembre è un mese cruciale per il controllo delle pensioni, poiché insieme a ottobre rappresenta il periodo in cui l’INPS effettua il riepilogo delle ritenute fiscali sull’anno corrente. È quindi fondamentale per i pensionati consultare il proprio cedolino pensione per verificare eventuali variazioni nell’importo, dovute a conguagli, trattenute fiscali, rimborsi o arretrati.

La consultazione del cedolino è possibile esclusivamente attraverso il portale ufficiale dell’INPS, utilizzando credenziali digitali come SPID, CIE o CNS. I passaggi per visualizzare il cedolino sono:

Accedere al sito INPS e selezionare “Tutti i servizi” Entrare nella sezione “Cedolino pensione e servizi collegati” Autenticarsi con SPID, CIE o CNS Visualizzare o scaricare in formato PDF il cedolino di novembre 2025

Nel cedolino sono evidenziati l’importo lordo e tutte le voci che compongono la pensione, incluse eventuali trattenute per rimborsi fiscali o conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

L’importo netto della pensione di novembre 2025 risulterà più basso per diversi motivi legati a conguagli fiscali e recuperi di indennità. In particolare:

Dall’assegno vengono detratte le imposte Irpef e le relative addizionali regionali e comunali riferite all’anno fiscale 2024. Queste trattenute vengono recuperate in 11 rate mensili, da gennaio a novembre 2025.

e le relative riferite all’anno fiscale 2024. Queste trattenute vengono recuperate in 11 rate mensili, da gennaio a novembre 2025. A novembre si conclude anche il recupero delle indennità una tantum da 200 e 150 euro erogate tra il 2022 e il 2023 ai pensionati con redditi inferiori a 35.000 euro. Il recupero riguarda esclusivamente quei beneficiari che, a seguito di verifiche, risultano non avere i requisiti per mantenere l’indennità.

erogate tra il 2022 e il 2023 ai pensionati con redditi inferiori a 35.000 euro. Il recupero riguarda esclusivamente quei beneficiari che, a seguito di verifiche, risultano non avere i requisiti per mantenere l’indennità. Ulteriori conguagli possono derivare dalla trasmissione tardiva del modello 730, con i debiti d’imposta che devono essere saldati entro novembre 2025. I pensionati con un reddito annuo inferiore a 18.000 euro e con debiti fiscali superiori a 100 euro possono usufruire di una rateazione che si estende proprio fino a novembre.

Le comunicazioni relative ai recuperi e alle trattenute vengono inviate dall’INPS attraverso la Piattaforma SEND, il sistema ufficiale di notifiche digitali della pubblica amministrazione. I soggetti coinvolti possono verificare la propria posizione tramite i servizi online INPS e scegliere tra trattenute dirette sull’assegno o avvisi di pagamento tramite PagoPA.

Calendario completo dei pagamenti pensionistici 2025

Per una pianificazione finanziaria accurata, è utile conoscere il calendario completo delle pensioni per il 2025, che prevede l’erogazione generalmente il primo giorno bancabile del mese, fatta eccezione per novembre:

Gennaio: venerdì 3

Febbraio: sabato 1 (Poste) e lunedì 3 (banche)

Marzo: sabato 1 (Poste) e lunedì 3 (banche)

Aprile: martedì 1

Maggio: venerdì 2

Giugno: martedì 3

Luglio: martedì 1

Agosto: venerdì 1

Settembre: lunedì 1

Ottobre: mercoledì 1

Novembre: lunedì 3

Dicembre: lunedì 1

Queste date sono valide sia per l’accredito bancario sia per il ritiro presso gli uffici postali, salvo particolari eccezioni.