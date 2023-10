Pellicole termiche per vetri: una soluzione antifreddo per ridurre i consumi

Come isolare dal freddo le finestre? Fra i metodi fai da te di maggior successo vi sono le pellicole termiche per vetri, considerate una soluzione antifreddo per ridurre i consumi e gli sprechi energetici, ed evitare le dispersioni di calore.

Fonte immagine: Pixabay

È davvero possibile ridurre i consumi in inverno semplicemente applicando sui vetri delle pellicole termiche antifreddo? Con l’arrivo dei primi freddi autunnali, probabilmente anche tu sarai in cerca di idee per trattenere il calore in casa ed evitare dispersioni e sprechi. Per renderlo possibile, naturalmente, è necessario disporre di infissi di buona qualità, in grado di isolare l’ambiente ed evitare infiltrazioni o dispersioni d’aria.

Se hai già dei buoni infissi ma il freddo continua a insinuarsi nella tua casa, allora potresti valutare la possibilità di applicare delle apposite pellicole per vetri.

Ma esattamente di cosa si tratta? E saranno dei supporti davvero efficaci, o rischiamo solo di gettar via il nostro denaro?

In estrema sintesi, le pellicole termiche per vetri sono degli adesivi trasparenti e termoisolanti che promettono di ridurre la dispersione di calore che si verifica attraverso i vetri durante la stagione fredda.

Ma vediamo più nel dettaglio come funziona la pellicola termica, il costo e gli effettivi benefici.

A cosa servono le pellicole termiche vetri antifreddo?

Per spiegare la funzione delle pellicole termiche antifreddo è sufficiente toccare il vetro di una finestra in estate o durante l’inverno. Al tatto, sentirai subito che la superficie è parecchio calda o fredda, a seconda delle temperature esterne, e ciò potrebbe influire sui livelli di calore o freschezza all’interno della stanza.

Ebbene, le pellicole in questione permettono di trattenere il calore nell’ambiente, evitando dispersioni attraverso i vetri. Allo stesso tempo, alcuni tipi di pellicole possono anche impedire che il fresco in casa (dovuto all’utilizzo di condizionatori) si disperda immediatamente.

Tutto ciò, oltre a tradursi in un maggior comfort e benessere all’interno della propria casa, comporterà anche un maggiore risparmio energetico e numeri più bassi in bolletta, in quanto accenderemo meno riscaldamento e condizionatori per raggiungere la temperatura desiderata.

Come funzionano le pellicole isolanti?

Per poter isolare i vetri ed evitare le dispersioni termiche, queste particolari pellicole vengono realizzate con materiali come poliestere o PVC.

Grazie alla loro particolare composizione, un po’ come uno scudo termico, le pellicole impediranno al calore di disperdersi attraverso il vetro, con una riduzione della dispersione termica che va dal 25 al 40%.

In più, spesso queste pellicole vengono realizzate con appositi filtri contro i raggi ultravioletti e con texture leggermente opacizzate e/o specchiate e riflettenti, grazie alle quali potrai tenere alla larga gli sguardi indiscreti dei tuoi vicini di casa, senza però impedire al sole di illuminare gli ambienti in modo naturale.

Come isolare dal freddo le finestre?

A questo punto, vediamo come isolare una stanza dal freddo fai da te utilizzando delle apposite pellicole termiche peri vetri. L’applicazione di questi supporti è molto semplice. Solitamente, si tratta di veri e propri adesivi da applicare direttamente sui vetri ben puliti, utilizzando semplicemente un’apposita spatola.

In altri casi, bisognerà utilizzare una colla specifica. In entrambi i casi, è possibile rimuovere la pellicola quando questa non sarà più efficace.

Quanto costano e quanto durano le pellicole termiche per vetri?

Il costo delle pellicole termiche per vetri può variare molto in base alla qualità del prodotto.

Si può andare dai 20-30 euro, fino agli 80 per pellicole di qualità più elevata.

La durata di questo sistema sembra essere un altro punto di forza. Si stima, infatti, che le pellicole durino dai 7 ai 10 anni.

Le pellicole termiche per vetri funzionano davvero?

Come abbiamo già anticipato in apertura, per poter limitare la dispersione di calore è innanzitutto essenziale poter contare su degli infissi di ottima qualità. Le pellicole, infatti, possono isolare termicamente i vetri, ma purtroppo non possono fare nulla sulla struttura dei telai.

Per questo motivo, la prima cosa da fare sarà senz’altro controllare l’integrità e l’efficienza di porte e finestre sotto ogni aspetto.

Se di buona qualità, e se applicate a infissi dalle caratteristiche ottimali, le pellicole termiche e antifreddo per vetri possono certamente mantenere il calore all’interno della stanza. Il tutto, a costi perlopiù accessibili e per lunghi periodi di tempo.