La notizia che stiamo per darvi potrebbe essere davvero uno shock: coinvolge tantissime persone e riguarda la patente di guida che la maggior parte di noi possiede.

Sgomento alla sola lettura: la patente potrebbe non essere rinnovata. Perché questa novità? Il tutto parte da una novità in vigore in tutta l’Unione Europea. Ma cosa accadrà nello specifico?

Non tutti, infatti, ricorderanno di certo le nozioni imparate a scuola guida. C’è chi l’esame lo ha fatto di recente perché giovane, ma ci sono anche coloro che lo hanno fatto anni e anni addietro. Cerchiamo di capire nel dettaglio.

Patente: attenzione all’età del rinnovo

Quando pensiamo alla scuola guida, pensiamo ad un qualcosa che la maggior parte di noi ha frequentato quando si era giovani o, comunque, al compimento dei 18 anni d’età. Ma, a quanto pare, a breve, in molti ritorneranno su quei banchi e riprenderanno a studiare segnali stradali e regole per la circolazione.

Sì perché una volta superato l’esame teorico e, successivamente anche quello pratico, ottenuto il documento, tutto ciò che abbiamo imparato in quelle ore di scuola guida (se non informazioni essenziali) le abbiamo completamente rimosse. Stando a quanto affermano gli esperti del settore, non si tratta solo di nozioni che, chi ha fatto tanto tempo fa l’esame di guida, oggi non ricorda più.

A distanza di soli 5 anni, stando alle stime, soltanto il 20% degli attuali automobilisti sarebbe in grado di ricordare tutto ciò che ha imparato a scuola guida, segnali e parti del motore comprese. Ma quali sono i cambiamenti che stanno per essere messi in atto anche in Italia per adeguare il nostro paese agli standard europei?

Non solo per la patente B

La notizia preoccupa, in particolar modo, coloro che hanno dai 50 anni in su e possiedono una patente di tipo B, ovvero quella classica per guidare le automobili. Cosa potrà succedere? Le norme sul rinnovo diventano più stringenti e impongono scadenze precise, accompagnate da visite mediche obbligatorie.

Fino al compimento dei 50 anni di età, le patenti hanno tutte validità di 10 anni, per scendere poi a 5 anni fino a 70 anni e, a 80 anni, bisogna rinnovarla ogni 2 anni. Per rinnovare la patente bisogna sottoporsi ad una visita medica, durante la quale si valutano vista, riflessi e condizioni generali di salute. L’esito positivo della visita è indispensabile per ottenere la proroga della validità.

L’attenzione particolare va su coloro che posseggono una patente diversa dal modello B: quelli che hanno la C o la D. Per i conducenti di età compresa tra i 65 e i 68 anni, il rinnovo delle patenti C e D deve avvenire con una frequenza annuale: questo è uno dei punti base del nuovo Codice della Strada, per avere una maggiore sicurezza alla guida per coloro che portano camion o autobus.