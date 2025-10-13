Il freddo pungente si sta facendo sentire un po’ in tutta Italia e, allo stesso tempo, in tutte le case, si inizia a pensare all’accensione dei riscaldamenti.

“Ma quanto ci costano?” – è la domanda che tutti ci poniamo in questo periodo, memori del fatto che, proprio in inverno, i salassi sulle bollette di luce e gas sono in agguato. Forse, però, c’è una soluzione possibile a tutto questo. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Riscaldare la casa si può e, anche, risparmiare. Sembra un binomio che, nell’insieme, va un po’ a cozzare ma se in casa abbiamo un sistema di riscaldamento eco ed anche efficiente, davvero la soluzione è dietro l’angolo.

Il freddo in casa così non entra

È arrivato il freddo autunnale. Questa volta è davvero tutta l’Italia ad essere entrata nella morsa del freddo perché, un po’ dappertutto, le temperature si sono abbassate, complice anche i venti freddi e l’aria fredda proveniente da Nord che sta sferzando il nostro paese. A parte questo, è necessario anche andare a guardare quelli che sono gli aspetti più generale di “quando fa freddo”.

Uno su tutti è proprio quello dei riscaldamenti. Sì, perché è proprio questo il periodo durante il quale iniziamo a pensare di accenderli nelle nostre case e, allo stesso tempo, è anche questo il periodo degli aumenti per quel che riguarda le bollette di luce e gas. I salassi, infatti, quanto anche le stangate arrivano a cavallo fra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Come fare per evitare tutto questo? Stare in casa a morire dal freddo o cercare un metodo efficace per riscaldarla spendendo poco? Assolutamente no, soprattutto se pensiamo ad una stanza in particolare, al di là della camera da letto, dove il calore si deve sentire sempre, ed è il bagno. Come fare per non far sì che sia sempre freddo?

Arrivano i paraspifferi Lidl

Sono diverse le soluzioni innovative, green e anche a portata di mano che ci permettono di riscaldarlo senza arrivare a spendere una fortuna.

Da Lidl, infatti, puoi trovare la soluzione che fa per te davvero a poco prezzo: stiamo parlando dei paraspifferi. Non sono più come quelli che si usavano ai tempi delle nostre nonne, anche loro si sono evoluti.

Si tratta di bordini da inserire sotto la porta con un piccolo tubo di tessuto o di silicone che rimane sia all’interno che all’esterno della porta. Il tutto senza intaccare minimante la sicurezza della chiusura della porta blindata ad esempio.

Una soluzione rapida ed economica che ti costa poco meno di 10€. Corri subito ad acquistarli.