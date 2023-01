Olmaria: 6 proprietà e controindicazioni del rimedio

Si chiama Olmaria, ma il suo nome botanico è Spirea ulmaria, una pianta che vanta una serie di proprietà e benefici per la salute. Ad essa sono infatti attribuiti effetti antinfiammatori come anche diuretici, senza dimenticare il potere antireumatico e antidolorifico, che la rendono un rimedio naturale per molti comuni disturbi.

Ma la spirea olmaria non ha solo benefici dalla sua parte, infatti conta anche qualche controindicazione da tenere in considerazione. Se vi state chiedendo che pianta sia la spirea, vi diciamo subito che il genere appartiene alla famiglia delle Rosaceae, di cui fanno parte anche il ciliegio, il melo, il pero e il cotogno.

Olmaria: 6 proprietà

La Filipendula ulmaria, l’olmaria appunto, era considerata una pianta sacra dalle popolazioni celtiche, impiegata per sostenere la salute e per aromatizzare il buon idromele. Da mal di stomaco a raffreddori, questa erba medicinale è arrivata fino a noi come rimedio per i più disparati malanni.

Di seguito le proprietà attribuitegli.

Aiuta contro i dolori articolari

La pianta Olmaria vanta effetti antinfiammatori e spesso gli integratori che la contengono, ma anche pomate ad uso topico, sono consigliati a chi soffre di artrite e dolori articolari. In questa erba è presente una piccola quantità di acido salicilico, che è riconosciuto anche dalla medicina tradizionale come antinfiammatorio.

Si pensa che gli indiani del Nord America adoperassero l’Olmaria in abbinamento con l’Achillea per risolvere disturbi di tipo doloroso.

Come supporto al sistema immunitario e alla circolazione

Gli antiossidanti presenti nella Filipendula ulmaria, assieme ai flavonoidi, secondo alcune ricerche potrebbero dare supporto al sistema immunitario. Ma anche combattere i danni cellulari e tissutali causati dai radicali liberi.

L’erba Olmaria sembrerebbe anche in grado di migliorare la circolazione sanguigna, così come di ridurre eventuali accumuli di acido urico a livello ematico, riducendo dolore e gonfiore.

Per combattere le infezioni respiratorie

Un uso tradizionale dell’erba olmaria è sotto forma di infuso per proteggere il corpo da infezioni a carico delle vie respiratorie, soprattutto raffreddori e bronchiti. Ma sono necessarie ulteriori ricerche per dimostrare la reale efficacia del rimedio in queste condizioni.

Le ricerche disponibili ci dicono però che i suoi effetti antimicrobici possono effettivamente giovare al sistema respiratorio, diminuendo la produzione di catarro e proteggendo le vie aeree.

Spirea ulmaria per lo stomaco

In molti suggeriscono che l’assunzione di estratto di olmaria possa aiutare a ridurre mal di stomaco, nausea, bruciore di stomaco e reflusso, diarrea, gonfiore addominale e sintomi causati da ulcere peptiche.

Si ipotizza che la spirea ulmaria aiuti a lenire il rivestimento dello stomaco e del tratto gastrointestinale e abbia effetti antimicrobici che possono supportare la salute dell’intestino.

Gli erboristi in genere raccomandano di combinare l’olmaria con altre erbe per massimizzare i benefici digestivi. Di solito, per lenire l’infiammazione del tratto gastrointestinale si unisce l’olmaria con la radice di altea.

Per la pelle

L’estratto di olmaria non è solo impiegato per via orale, ma è talvolta utilizzato come trattamento topico per l’infiammazione della pelle. Sembra che sia in grado di ridurre i problemi della cute come l’acne e il rossore, anche se pochi studi hanno effettivamente confernato la sua efficacia.

Si pensa che i suoi effetti protettivi a livello dermico siano dovuti alla presenza di acido salicilico e tannini, che sono noti per avere proprietà astringenti naturali, utili nel prevenire l’ostruzione e l’infezione dei pori. Gli antiossidanti contenuti nell’olmaria possono anche aiutare la pelle contro i fisiologici segni dell’invecchiamento.

Contro i problemi dell’apparato urinario

La presenza di antiossidanti nell’olmaria e la sua azione antimicrobica, la rende un’erba amica della salute vescicale. La tisana è spesso consigliata per coadiuvare terapie contro infezioni urinarie, renali e della vescica.