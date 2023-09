Olio di pesca: benefici e controindicazioni

L’olio di Pesca è un olio vegetale estratto dal nocciolo della pesca (Prunus Persica), un rimedio naturale versatile, ideale per la cura dei capelli e della pelle. Questo olio è noto per le sue proprietà anti-age, idratanti e lenitive, aiuta a contrastare la caduta dei capelli e migliora persino la salute delle labbra.

L’olio di pesca è ottimo amico per pelle e capelli, un ingrediente che dovremmo davvero tenere a portata di mano nel nostro kit di rimedi naturali e casalinghi. Le pesche sono a buon diritto uno dei frutti più conosciuti e mangiati al mondo. Lo stesso, però, non possiamo certo dire per l’olio ricavato dal loro nocciolo. Nonostante sia in grado di regalare moltissimi benefici, non tutti lo conoscono e lo utilizzano, e questo è un vero peccato!

Se usato nel modo giusto, infatti, questo liquido leggermente denso e di colore giallo paglierino può rivelarsi davvero una manna dal cielo per la nostra bellezza.

Nella medicina tradizionale cinese, l’olio di pesca veniva e viene tutt’ora impiegato per le sue proprietà anti-age, è ritenuto un vero elisir di giovinezza, un ingrediente ideale per qualsiasi tipo di pelle, in particolar modo per quelle più mature e stressate.

Ma a conti fatti, a cosa serve l’olio di nocciolo di pesca?

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere in merito a questo profumatissimo dono di Madre Natura.

Cos’è l’olio di nocciolo di pesca?

L’olio di pesca è un liquido chiaro che viene estratto dal nocciolo della pesca (il frutto del Prunus persica). Proprio come mandorle e prugne, questo ingrediente è in grado di regalare una cascata di benefici alla nostra vita.

Nello specifico, si ritiene che l’olio estratto dal nocciolo delle pesche possa esercitare una funzione simile a quella di altri “colleghi” più famosi, come l’olio di mandorle e l’olio di nocciolo di prugna.

Non a caso, questo ingrediente rientra spesso nella formulazione di shampoo, maschere per capelli, prodotti per la cura della pelle, balsami per le labbra e altri cosmetici naturali. Puoi trovarlo indicato nell’INCI con la dicitura “Olio di semi di Prunus Persica” o “Prunus Persica – Peach – Kernel Oil“.

L’olio di pesca puro ha una consistenza molto leggera, che lo rende facilmente assorbibile dalla pelle. Il colore può andare dal giallo chiaro all’arancio, mentre il suo profumo è leggero, e ricorda quello della pesca misto a un aroma di mandorla.

Come si fa l’olio di nocciolo di pesca?

Se ti stai chiedendo come fare l’olio di pesca, il prodotto viene ricavato mediante un processo di spremitura a freddo dei noccioli del frutto. Questa procedura permette di mantenere intatte le proprietà dell’olio, senza alterarne in alcun modo le caratteristiche e i principi attivi.

Un altro metodo richiede invece l’intervento del calore (estrazione termica), permette di ottenere un maggior quantitativo di olio, ma le sue proprietà benefiche e chimiche potrebbero risultare alterate, così come il suo caratteristico profumo.

I benefici dell’olio di pesca per pelle e capelli

Per cosa viene utilizzato l’olio di pesca, e quali saranno i benefici di questo dono della natura? Questo rimedio portentoso:

Si prende cura della pelle, rinforzandola e nutrendola Idrata la pelle secca e la rende più morbida e levigata Rende la pelle più elastica Migliora l’aspetto delle pelli più mature Protegge le labbra, grazie alla presenza di vitamina C ed E Rinforza i capelli, ne previene la caduta e, se applicato sui capelli tinti, potrebbe anche prolungare la durata del colore Allevia il prurito causato dalle punture di insetti e zanzare.

Come si usa l’olio di pesca?

Proprio come l’olio di mandorle o quello di albicocca, puoi usare l’olio di pesca puro sulla pelle o miscelato con altri oli vegetali, per realizzare un ottimo olio da massaggi nutriente e benefico.

In più, puoi usare l’olio di noccioli di pesca come olio vettore, una base alla quale aggiungere oli essenziali mirati a trattare specifiche problematiche.

Precauzioni e controindicazioni

Sebbene sia considerato un olio sicuro per la salute e adatto praticamente a tutti i tipi di pelle, anche l’olio di pesca presenta qualche controindicazione che è opportuno conoscere.

Il prodotto va applicato solo a livello topico, a meno che non si tratti di un olio per uso alimentare. Prima di utilizzarlo, accertati di non avere un’allergia alle pesche o verso altri ingredienti contenuti nell’olio.

In caso di dubbio, esegui un semplice patch test su una piccola porzione di pelle. Se dopo 24 ore non dovessero presentarsi sintomi particolari (come arrossamento, bruciore, eruzione cutanea), via libera, puoi applicare tranquillamente l’olio su pelle e capelli.