Occhi gonfi al mattino? Prova questi 7 rimedi naturali

Ti svegli spesso con gli occhi gonfi al mattino? Per attenuare questo inestetismo potresti adottare una lunga lista di rimedi naturali, come bere più acqua, applicare degli impacchi freddi o massaggiare la zona oculare. Se il problema dovesse presentarsi con una certa frequenza, però, ricorda di consultare il medico.

Svegliarsi al mattino con gli occhi gonfi è un fenomeno comune a molte persone. Il più delle volte, il gonfiore è legato a una carenza di sonno, all’eccessiva stanchezza o anche a un’alimentazione poco sana ed equilibrata. In altri casi, però, gli occhi gonfi potrebbero essere la spia di una condizione medica da non trascurare.

La buona notizia è che esistono numerosi rimedi naturali in grado di alleviare il gonfiore agli occhi. Tuttavia, prima di sceglierne uno, è sempre opportuno parlare con il proprio medico curante, specialmente se il problema dovesse manifestarsi con una certa frequenza e apparentemente senza cause evidenti.

In questo articolo vedremo quali sono le possibili cause degli occhi gonfi al mattino, e metteremo in pratica alcuni rimedi naturali efficaci per prevenire e alleviare questo comune problema.

Che significa quando ti si gonfiano gli occhi?

“Perché alla mattina mi sveglio con gli occhi gonfi?” In una situazione del genere, è sempre fondamentale riuscire a individuare le possibili cause del problema.

Come anticipato, il gonfiore palpebrale può essere dovuto a decine di fattori differenti, alcuni innocui (come stress, aver pianto molto o aver trascorso una notte in bianco), altri potenzialmente gravi e da non trascurare.

Fra le possibili cause degli occhi gonfi al mattino vi sono:

Una dieta eccessivamente ricca di sale, responsabile di ritenzione idrica e conseguente gonfiore Stanchezza, stress e mancanza di sonno Allergie che possono coinvolgere gli occhi, causando infiammazione e gonfiore palpebrale Malattie sottostanti: fra le cause degli occhi gonfi possono esservi malattie del fegato o della tiroide, o anche la blefarite, una malattia infiammatoria che colpisce le palpebre Fattori genetici Disidratazione eccessiva Assunzione eccessiva di alcol Fumo di sigaretta Normale processo di invecchiamento.

Il gonfiore può interessare una o entrambe le palpebre, e può essere accompagnato da altri sintomi, come dolore, bruciore agli occhi, arrossamento, aumento della lacrimazione e presenza di secrezioni oculari.

Poiché le cause degli occhi gonfi al mattino sono molte e non sempre innocue, se il problema dovesse presentarsi spesso sarà importante parlare con il medico curante o con uno specialista.

Occhi gonfi al mattino: 7 rimedi naturali da provare

Cosa fare per non svegliarsi con gli occhi gonfi? Sappiamo che per contrastare questo inestetismo è necessario conoscerne le cause scatenanti. Quando il problema è legato a ritenzione idrica, eccessiva stanchezza o a una notte in bianco, è possibile adottare dei rimedi efficaci per ridurre il gonfiore.

Vediamo quali sono i più apprezzati.

Bevi più acqua

La disidratazione è una delle cause degli occhi gonfi al mattino. Di conseguenza, è chiaro che assumere abbastanza liquidi durante la giornata potrebbe contrastare questo problema. Ricorda quindi di bere almeno 2 litri (e oltre) di acqua e bevande idratanti tutti i giorni.

Impacchi freddi

Uno dei più famosi rimedi naturali contro il gonfiore agli occhi consiste nell’appoggiare due cucchiaini freddi sulle palpebre e lasciare che il freddo faccia il suo lavoro.

In realtà, andranno benissimo anche due bustine di tè umide e fredde, due fettine di cetriolo o persino il sacchetto dei piselli surgelati. Il freddo agirà riducendo l’infiammazione e il gonfiore.

Massaggio anti-gonfiore

Il massaggio alle palpebre è un vero toccasana per drenare gli occhi gonfi. Oltre al classico massaggio con le dita, potresti trattare la parte con un apposito Gua Sha (un rullo massaggia-viso), utile per migliorare la circolazione e alleviare il gonfiore del viso e della zona oculare.

Cetriolo sugli occhi

Oltre che per rinfrescare gli occhi, il cetriolo è utile anche per sgonfiare le palpebre, in quanto esercita un’azione idratante, antiossidante e antinfiammatoria. Un bonus extra: applicando due fettine di cetriolo sotto gli occhi potrai anche sbarazzarti delle occhiaie.

Amamelide

Hai pianto per tutta la notte e ora hai degli enormi occhi gonfi? Per prima cosa, mi auguro davvero che oggi tu stia meglio. IN secondo luogo, per mascherare il gonfiore potresti applicare un prodotto a base di amamelide, un ingrediente naturale che esercita un’antinfiammatoria e astringente, in grado di alleviare il gonfiore e ridurre i piccoli inestetismi.

Dormi di più

Se gli occhi gonfi sono il risultato di uno stile di vita poco sano, fai un favore a te stessa/o, e inizia a a migliorare le tue abitudini. Ad esempio, presta la giusta importanza al sonno, e cerca di dormire almeno 7-8 ore a notte.

Occhio alla dieta

Probabilmente sarà il caso di migliorare anche l’alimentazione, prediligendo cibi e bevande idratanti e riducendo il consumo di sale a tavola. Per evitare il gonfiore agli occhi e migliorare la salute di tutto il corpo, non esagerare neanche con le bevande alcoliche o con la caffeina, poiché possono aumentare la disidratazione e il gonfiore.

