Olio di perilla: cos’è, a cosa serve, controindicazioni

L’olio di perilla è un prodotto dalle mille proprietà benefiche. Questo liquido dal profumo intenso viene estratto dalla spremitura dei semi della pianta “Perilla frutescens”, un’erbacea che fa parte della stessa famiglia del basilico, nota anche con il nome di “shiso”. Sebbene si tratti di un rimedio sicuro per migliorare la salute del cuore e rinforzare le ossa, prima di assumere l'olio di perilla è bene conoscerne tutte le proprietà e le possibili controindicazioni.

Fonte immagine: iStock

L’olio di perilla è un rimedio naturale dalle molteplici proprietà benefiche. Sebbene questo prodotto non sia particolarmente conosciuto in Italia, in Asia, e soprattutto in Cina, Giappone e Corea è considerato un vero elisir per la salute. In effetti, è proprio dall’Asia che arriva la pianta da cui ha origine l’olio di perilla, la “Perilla frutescens”, un’erbacea annuale che fa parte della stessa famiglia del basilico, nota anche con il nome di “shiso”.

Ma perché ultimamente si parla tanto dell’olio di perilla? Insomma, quali benefici potrebbe offrire alla nostra salute? In questo articolo scopriremo a cosa serve questo rimedio naturale, quali sono le sue proprietà benefiche e nutrizionali e in quali casi ne è consigliata l’assunzione.

Prima, però, conosciamo più da vicino la Perilla frutescens, la pianta da cui viene estratto l’olio di perilla.

Cos’è e a cosa serve la Perilla frutescens?

Fonte: iStock

La Perilla frutescens, o shiso, è una pianta esteticamente molto simile al basilico o alla melissa, e viene coltivata perlopiù in Giappone, in Cina e in Corea.

Si tratta di un membro della famiglia delle Lamiaceae, una pianta aromatica impiegata non solo a scopo terapeutico, ma anche per insaporire piatti e ricette di ogni genere. In Asia, la perilla viene impiegata in cucina un po’ come la menta, il basilico e la salvia. Oltre che per insaporire le preparazioni, la pianta viene utilizzata anche per migliorare la salute.

Tradizionalmente, semi e foglie della pianta venivano impiegate per combattere malanni come influenza, dolori articolari, reumatismi, mal di testa e problemi di circolazione.

La pianta è anche una valida fonte di ferro, acidi grassi polinsaturi, vitamina C e sostanze antiossidanti.

Olio di perilla: caratteristiche e proprietà

Dalla pressione a freddo dei semi di Perilla frutescens si ottiene un olio dalle mille virtù. L’olio di perilla è quasi trasparente e di colore giallo, ed è ricco di sostanze benefiche, come flavonoidi, acidi grassi essenziali omega-3 e omega 6, fitosteroli, polifenoli e vitamina E.

Ma esattamente a cosa serve l’olio di perilla? Vediamo quali benefici può regalare alla salute:

Riduce i livelli del colesterolo cattivo e quelli dei trigliceridi Migliora la salute del cuore, grazie alla presenza di acidi grassi essenziali omega-3: l’olio è impiegato per ridurre i livelli della pressione sanguigna e il rischio di infarto, ictus e altre malattie cardiovascolari Agisce come un antistaminico naturale: l’olio di perilla aiuta a ridurre i sintomi delle allergie, asma, raffreddore da fieno, dermatiti, orticaria ed eczemi Rafforza le difese immunitarie: grazie all’elevata presenza di sostanze antiossidanti, questo rimedio rinforza il sistema immunitario e aiuta a prevenire e contrastare i danni causati dai radicali liberi Riduce cellulite e smagliature: secondo alcune persone, l’olio di perilla farebbe anche dimagrire e potrebbe ridurre la pelle a buccia d’arancia Migliora la salute della pelle, rendendola più elastica, idratata e giovane, e riducendo i sintomi di condizioni cutanee come dermatiti ed eczemi. Si tratta di un’ottima scelta per chi ha una pelle particolarmente problematica Fa bene anche alle ossa: grazie alla presenza di acidi grassi Omega 6, la perilla si rivela anche un’ottima amica per le ossa, in quando riduce la perdita di densità ossea Effetti antinfiammatori: la perilla è impiegata per ridurre l’infiammazione del corpo e combattere malattie croniche infiammatorie Proprietà antitumorali: si ritiene che la perilla aiuti a ridurre la crescita delle cellule tumorali Fa bene alla mente: questo olio potrebbe migliorare l’umore, ridurre i sintomi della depressione e migliorare la salute mentale.

Come e quando prendere l’olio di perilla?

Fonte: iStock

Abbiamo visto in quali e quanti modi la perilla può migliorare la nostra salute, ma quando è il caso di assumere questo rimedio naturale? L’olio di semi di perilla è disponibile in commercio in diverse formulazioni. Puoi utilizzarlo sotto forma di:

Integratore alimentare in perle o capsule

Olio per massaggi o applicazioni a livello topico (questo olio viene assorbito facilmente dalla pelle senza ungere)

o applicazioni a livello topico (questo olio viene assorbito facilmente dalla pelle senza ungere) Consumo alimentare, l’olio di perilla può essere aggiunto ai piatti o consumato puro poco prima dei pasti.

Olio di perilla: controindicazioni

In linea di massima possiamo affermare che l’olio di perilla è un prodotto salutare e sicuro per la salute, purché lo si assuma rispettando le dosi consigliate e per periodi di tempo non eccessivamente prolungati.

Se non hai mai assunto o applicato l’olio di perilla, prima di utilizzare il prodotto esegui un patch test per accertarti di non sviluppare delle reazioni allergiche al prodotto.

Se sei incinta o stai allattando al seno il tuo bambino, prima di assumere questo o altri integratori naturali parlane con il tuo ginecologo o con il pediatra. Inoltre, se stai assumendo farmaci di qualsiasi genere (specialmente anticoagulanti), prima di assumere l’olio di perilla chiedi consiglio al tuo medico curante.

