Come pulire le fughe delle piastrelle in modo naturale

Pulire le fughe tra le piastrelle è un compito noioso, lungo e dispendioso? Non necessariamente. In realtà, esistono dei rimedi veloci ed eco-friendly per semplificare le pulizie di casa. Per pulire le fughe tra le piastrelle in modo naturale, ad esempio, ti basterà armarti di acqua calda, uno spazzolino, bicarbonato e olio di gomito.

Tutti noi, all’incirca, sappiamo come lavare i pavimenti e come mantenerli puliti. Ma chi sa come pulire le fughe delle piastrelle in modo naturale, senza dover necessariamente acquistare prodotti aggressivi, costosi o/e dannosi per l’ambiente? Ebbene si, anche la pulizie delle fughe diventa “green”. Per questa operazione, infatti, possiamo affidarci ad alcuni rimedi naturali collaudati e quasi certamente già presenti in ogni casa, come il bicarbonato di sodio, l’aceto o persino il dentifricio.

In questo spazio dedicato alle pulizie eco-friendly, scopriremo come pulire le fughe delle piastrelle fai da te, utilizzando ingredienti naturali ed eco-sostenibili. Prima, però, cerchiamo di capire cosa rovina puntualmente le fughe del pavimento e delle piastrelle in casa.

Perché si sporcano le fughe del pavimento?

Perché le fughe del pavimento diventano nere?

Solitamente, le fughe dei pavimenti sono grigie, bianche o in generale di colori piuttosto chiari. Tuttavia, con il passare del tempo queste possono perdere la loro brillantezza, possono apparire grigiastre o persino sporche. Il più delle volte, all’origine del problema vi è un accumulo di sporcizia, ma potrebbero entrare in gioco anche umidità, macchie, muffe, una non ottimale sigillatura o l’utilizzo di prodotti aggressivi per il pavimento.

Qualunque sia la causa dietro quelle fughe sporche, il risultato non cambia: la casa apparirà più spenta e meno curata. Fughe ben pulite, al contrario, renderanno l’ambiente più luminoso.

Ma c’è un problema: le fughe sono generalmente un pelo più profonde rispetto alla superficie delle piastrelle. Ed ecco perché non riusciamo a pulirle quando laviamo normalmente i pavimenti di casa. Insomma, ci vuole un pizzico di attenzione in più e una buona dose di olio di gomito per riuscire a ottenere fughe bianche e pulite.

E allora, vediamo come togliere il nero dalle fughe dei pavimenti e dalle piastrelle in modo veloce, semplice e naturale.

4 trucchi per pulire le fughe delle piastrelle in modo naturale

Che siano le piastrelle dei muri o del pavimento poco importa: quando le fughe sono ben pulite, a trarne vantaggio è tutta la casa. Tuttavia, oltre che alla nostra casa vogliamo pensare anche all’ambiente, ragion per cui sceglieremo 4 rimedi naturali per pulire le piastrelle e ottenere risultati professionali senza inquinare ulteriormente il nostro pianeta.

Acqua e spazzolino

Il primo metodo per pulire le fughe è il più semplice ed eco-friendly che esista. Si tratta semplicemente di ammorbidire lo sporco con dell’acqua calda. Lascia agire per una decina di minuti, quindi strofina la superficie utilizzando un apposito attrezzo per pulire le fughe dei pavimenti, una spazzola o anche un vecchio spazzolino usato.

Aceto per pulire le fughe delle piastrelle in modo naturale

Per un’azione più incisiva, versa in un flacone metà parte di acqua e metà parte di aceto. Agita il tutto e spruzza sulle fughe. Anche stavolta, lascia agire per 5 minuti, quindi sfrega utilizzando una spazzola per fughe a setole rigide.

Bicarbonato di sodio e acqua

In questo spazio dedicato alle pulizie verdi e sostenibili non poteva mancare il bicarbonato di sodio. Prepara una pasta mescolando acqua e bicarbonato, e utilizza il composto per coprire le fughe. Quindi, lascia agire per qualche minuto e giù di olio di gomito. Spazzola con l’apposito strumento, dopodiché risciacqua e ammira il risultato.

Dentifricio

Infine, se hai voglia di sperimentare un metodo alternativo e diverso dal solito, o se devi pulire delle fughe davvero molto sporche, sappi che anche il dentifricio può adempiere egregiamente a questo compito. Applicane una piccola quantità su uno spazzolino e utilizzalo per pulire lo spazio tra le mattonelle. Il risultato di stupirà.

Precauzioni e raccomandazioni

Sappiamo adesso come pulire le fughe del pavimento con aceto, bicarbonato e persino con il dentifricio. Prima di iniziare, però, facciamo le solite doverose raccomandazioni.

Per pulire le fughe senza rischiare di rovinare pavimento e piastrelle, prima di armarti di flaconi e spazzolini dovrai conoscere il tipo di superficie da trattare. Alcuni prodotti acidi o aggressivi, infatti, potrebbero danneggiare le piastrelle in modo irrimediabile.

Per non correre rischi, testa il rimedio su una piccola porzione nascosta di piastrella e inizia con le soluzioni più soft, ad esempio la semplice acqua tiepida. In questo modo, eviterai di macchiare o rovinare la piastrella e avrai delle fughe pulitissime!