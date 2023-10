Olio di Monoi: cos’è, a cosa serve e come utilizzarlo

L'olio di monoi è un prodotto naturale che si ottiene dalla macerazione dei petali di tiarè in olio di cocco. Conosciuto per le sue proprietà idratanti e nutrienti, viene utilizzato principalmente per la cura e la protezione dei capelli e della pelle. È ottimo per idratare e ammorbidire le chiome secche, alle quali regala lucentezza ed un utile effetto anti crespo. Può essere usato come nutriente sulla pelle e come olio da bagno o per massaggi: il suo profumo è incredibile.

Fonte immagine: Pexels

L’olio di monoi è un olio-profumo noto per le sue proprietà benefiche per la pelle e i capelli. Originario delle isole di Tahiti e Bora Bora, questo olio aromatico è utilizzato da secoli dalle popolazioni locali per la sua versatilità e le sue qualità idratanti. In questo articolo vi spieghiamo perché dovreste includerlo tra i prodotti che utilizzate nella vostra routine di bellezza ed approfondiamo come si ottiene, a cosa serve e come usarlo al meglio per approfittare delle sue apprezzate qualità.

Fonte: Pxhere

Cos’è l’olio di monoi

L’olio di monoi è un olio profumato ottenuto dalla macerazione dei petali di fiori di tiaré, fiore nazionale di Tahiti noto come Gardenia tahitensis, in olio di cocco raffinato. Questo processo, che avviene lentamente sotto il caldo sole tropicale, permette ai petali di rilasciare il loro aroma e le loro proprietà nella miscela. Il risultato è un prodotto dal profumo inebriante e dalla consistenza leggera che è una parte fondamentale della cultura polinesiana.

Per essere definito originale, il processo di produzione dell’olio di monoi deve essere rigoroso e rispettare determinati requisiti (ad esempio la raccolta a mano dei fiori prima che si aprano per garantire la qualità del prodotto) che sono stati regolamentati dalla Denominazione d’Origine assegnata al Monoi de Tahiti il ​​1° aprile 1992.

Proprietà dell’olio di monoi

Questo elisir di bellezza è noto per la sua capacità di idratare la pelle e i capelli in profondità. Grazie all’olio di cocco, è ricco di acidi grassi che aiutano a sigillare l’umidità, mantenendo la pelle e i capelli morbidi e nutriti. L’odore dei fiori di tiaré conferisce all’olio un aroma esotico e sensuale: per questo viene sfruttato anche come profumo naturale per la pelle. Infine, grazie alle sue proprietà nutrienti, può aiutare a riparare la pelle provata e a proteggerla dai danni ambientali. È particolarmente utile dopo l’esposizione al sole.

Fonte: Pexels

A cosa serve l’olio di monoi

Essendo privo di solfati, parabeni, siliconi e tutti gli altri additivi dannosi che spesso troviamo all’interno dei prodotti per la cura della pelle, rappresenta un ingrediente completamente naturale. Ed apporta una serie di benefici: non è comedegenico e risulta altamente emolliente. E’ utile, come dicevamo, in fatto di idratazione della pelle, specie di quella secca. Usato come trattamento per i capelli, l’olio di Monoi può aiutare a riparare i danni causati da trattamenti chimici o dal calore esercitato da phon e piastre liscianti, ferri e così via. Applicatelo sulle punte e lasciatelo agire come maschera per i capelli prima dello shampoo. Inoltre, è perfetto per i massaggi: il suo aroma inebriante aiuta a creare un’atmosfera rilassante dalla quale lasciarsi coccolare per momenti di puro benessere.

Come si usa l’olio di monoi

Ma come si usa l’olio di Monoi? Se una cosa è certa, è che trova impiego in diversi ambiti. Applicatelo direttamente sulla pelle umida o asciutta massaggiando delicatamente fino a completo assorbimento. Distribuito caldo sui capelli prima dello shampoo, ovvero come impacco, aiuta a riparare e condizionare i capelli. Messo dopo, invece, regala lucentezza e attenua l’effetto crespo. Fatelo scaldare tra i palmi delle mani e massaggiate le parti del corpo doloranti per trovare sollievo. Inoltre, è utile come antidolorifico a seguito delle scottature solari.