Meteoropatia: rimedi naturali più efficaci

Esporsi alla luce solare, seguire una dieta equilibrata e poi? Come combattere i sintomi della meteoropatia con i rimedi naturali? Le soluzioni per curare la meteoropatia sono numerose, e includono sport, erbe e tisane per migliorare l’umore e dormire meglio.

Fonte immagine: Pixabay

La meteoropatia è un disturbo che può colpire uomini e donne in ogni fase della vita e in determinati periodi dell’anno, ma esisteranno dei rimedi naturali in grado di combattere questo problema? Sebbene un tempo venisse considerata come una sorta di falso mito, una malattia inventata, oggi non c’è proprio nessun dubbio: la meteoropatia esiste, è un problema reale per molte persone, e può sconvolgere la qualità della vita di chi ne soffre.

Questa condizione è anche nota con il nome di Disturbo Affettivo Stagionale (o SAD, da Seasonal Affective Disorder). Se ne hai mai sofferto, saprai che la meteoropatia è causa di sintomi fastidiosi, che vanno dall’irritabilità fino all’ansia e persino alla depressione, nervosismo, isolamento sociale, mancanza di energie e difficoltà di concentrazione.

Possono inoltre manifestarsi sintomi fisici, come mal di testa, fame eccessiva, sonnolenza e dolori articolari.

La buona notizia è che non siamo condannati a sopportare questi disturbi in attesa che spariscano da soli: se quando piove sei triste e se il vento di rende nervoso/a, esistono dei rimedi naturali per affrontare la meteoropatia, e in questo articolo esamineremo i più efficaci.

Contro la meteoropatia, prova questi 5 rimedi naturali

Fonte: Pixabay

Per alcune persone, il meteo influisce sull’umore in modo importante (se vuoi scoprire le ragioni di questo fenomeno, puoi consultare l’articolo dedicato alle cause della meteoropatia), ma come contrastare i fastidiosi sintomi che abbiamo appena elencato?

Come dicevamo, esistono alcuni rimedi naturali e strategie da adottare quotidianamente per affrontare il problema in modo efficace.

Proviamo a vedere quali sono i rimedi migliori.

Esporsi alla luce

Spesso è sufficiente esporsi alla luce solare per ridurre i sintomi della meteoropatia. In alternativa, se le giornate sono particolarmente buie, puoi anche affidarti alle classiche Light Box o Sad Lamp, delle speciali lampade che emettono raggi ultravioletti, imitando gli effetti della luce solare.

E già che siamo in argomento, anche se non ne hai voglia, sforzati di trascorrere del tempo all’aperto, fai delle passeggiate fuori casa e rendi i tuoi ambienti domestici e lavorativi il più luminosi possibile, aprendo tende e finestre.

Attività fisica

Che lo sport sia un vero elisir contro la tristezza è un dato di fatto, ma sapevi che fare sport all’aperto può ridurre la depressione da “cambio di stagione”?

Oltre a delle rigeneranti camminate, prova ad eseguire anche degli allungamenti ed esercizi di forza muscolare. L’attività fisica migliorerà il tuo umore e ti aiuterà ad alleviare dolori articolari e mal di testa, spesso associati alla SAD.

Tecniche anti stress

Se ci sentiamo “sottotono” e stiamo affrontando un periodo non particolarmente gioioso della nostra vita, lo stress non potrà che peggiorare il nostro umore.

Per questa ragione, è necessario evitare per quanto possibile le situazioni stressanti, ma sarà ancor più utile imparare a gestire lo stress in modo positivo, eseguendo tecniche di rilassamento, meditazione mindfulness, yoga e respirazione profonda.

Scegli i cibi giusti

Premettiamo che non esiste una dieta magica contro la depressione o contro la meteoropatia. Ciononostante, è dimostrato che seguire una dieta sana può migliorare la nostra salute psicologica.

A tavola, quindi, non farti mancare frutta e verdura, cibi ricchi di magnesio e vitamine del gruppo B, acqua, acidi grassi omega-3, ferro e altri minerali e vitamine.

Rimedi erboristici

Per finire, non sottovalutiamo il potere di erbe e tisane per migliorare il nostro umore anche in inverno (o in estate, a seconda della stagione che ti rende meteoropatico/a). Ma cosa prendere per la metereopatia?

Una camomilla può alleviare ansia e tensione, mentre la valeriana può ridurre lo stress e ti farà dormire meglio. La melissa, invece, potrebbe migliorare la concentrazione e l’attenzione.

Che fare se la tristezza non passa?

Fonte: Pixabay

Quelli che abbiamo appena visto sono alcuni dei più efficaci rimedi naturali contro la meteoropatia, ma non sono di certo i soli trattamenti a nostra disposizione.

Se il meteo influisce pesantemente sul tuo umore, se quando cambia il tempo ti senti male e/o ritieni di soffrire di una forma grave di meteoropatia, non esitare a parlarne con il tuo medico curante o con uno psicologo.

In alcuni casi, è infatti possibile ricorrere a un’apposita terapia farmacologica, che prevede l’utilizzo di farmaci antidepressivi, oppure potresti decidere di ricorrere a delle sedute di psicoterapia, come ad esempio quella basata sulla Terapia cognitivo comportamentale.

