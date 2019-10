Obesità: aspettativa di vita ridotta di 10 anni

I risvolti non sono quindi prettamente estetici, l’ obesità può incidere severamente sulla qualità e sull’aspettativa di vita dei soggetti in forte sovrappeso . Secondo stime internazionali ogni anno il 13% delle morti è connesso a vario titolo a questa condizione. In Italia circa il 10% è obeso, oltre 5 milioni di individui, mentre sono leggermente in eccesso di peso o sovrappeso rispettivamente 23 e 18 milioni di maggiorenni.

