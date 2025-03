Un nuovo farmaco si profila come una speranza concreta per le pazienti affette da tumore al seno metastatico HR+/HER2- e per quelle con tumore al seno metastatico ‘triplo negativo’ (mTNBC). Il Sacituzumab govitecan, un innovativo farmaco-anticorpo coniugato (ADC), ha ricevuto una nuova indicazione dall’AIFA, consentendo così l’impiego nella cura del carcinoma mammario metastatico HR+/HER2-. Inoltre, è stato anticipato il suo utilizzo alla seconda linea di trattamento per il tumore al seno metastatico ‘triplo negativo’. L’importante annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa tenutasi a Milano.

Il contesto del tumore al seno in Italia

In Italia, il panorama del tumore al seno è preoccupante: ogni anno si registrano circa 13.000 nuovi casi di tumore metastatico, mentre circa 40.000 donne convivono attualmente con una forma di carcinoma mammario che ha sviluppato metastasi. Questi numeri evidenziano la necessità di approcci terapeutici sempre più efficaci e mirati. La lotta contro il tumore al seno metastatico è una priorità per la sanità pubblica, e l’introduzione di nuovi farmaci come il Sacituzumab govitecan rappresenta un passo significativo in questa direzione.

Innovazioni nei farmaci-anticorpo coniugati

Negli ultimi anni, i farmaci-anticorpo coniugati hanno segnato una vera e propria rivoluzione nella terapia dei tumori. Questi farmaci sono progettati per riconoscere specificamente le cellule tumorali, sfruttando i recettori presenti sulla loro superficie. Una volta identificati, attaccano e distruggono le cellule dall’interno, rilasciando una sostanza chemioterapica in modo selettivo. Questo approccio ha dimostrato di essere particolarmente efficace nel trattamento del tumore al seno HR+/HER2-, che rappresenta circa il 70% delle diagnosi di carcinoma mammario. Tuttavia, nella sua forma metastatica, il tasso di sopravvivenza a cinque anni è solo del 34%, con circa 6-8.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno in Italia.

Anticipazione del trattamento per il triplo negativo

Una delle novità più rilevanti riguarda l’anticipazione del Sacituzumab govitecan alla seconda linea di trattamento per il tumore al seno metastatico ‘triplo negativo’. Questa forma di tumore è spesso considerata difficile da trattare, e l’introduzione del farmaco in una fase più precoce della malattia potrebbe aumentare significativamente le possibilità di risposta positiva al trattamento. Le pazienti potranno ora beneficiare di un’opzione terapeutica quando le opportunità di successo sono maggiori, rappresentando così una speranza concreta in un contesto clinico complesso e sfidante.