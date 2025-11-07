L’INPS chiarisce il nuovo Bonus Mamme: 40 euro al mese per le lavoratrici, ma la scadenza per le domande è vicina. Per poter beneficiare del bonus mamme 2025 è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali. In primo luogo, il beneficio è rivolto alle donne che hanno partorito o adottato un bambino a partire dal 1° gennaio 2025. Il sostegno economico è destinato a tutte le madri residenti in Italia, con particolare attenzione alle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica.

Tra i requisiti principali figurano la residenza stabile in territorio italiano e la dichiarazione ISEE non superiore a 25.000 euro, un limite che riflette l’intento di concentrare l’aiuto sulle fasce di reddito medio-basso. Inoltre, il bonus è accessibile anche alle madri straniere con permesso di soggiorno regolare, con l’obiettivo di garantire un’ampia inclusività.

Bonus Mamme, INPS tutte le informazioni

Il nuovo bonus mamme prevede un importo base di 800 euro, erogato in un’unica soluzione entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia nel caso di adozioni. Questa cifra rappresenta un incremento rispetto alle precedenti versioni del bonus, in linea con le necessità emergenti delle famiglie italiane.

In situazioni di particolare disagio economico, come nel caso di nuclei con ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo può essere maggiorato fino a 1.200 euro, per offrire un sostegno più consistente. Il pagamento avverrà direttamente tramite bonifico sul conto corrente indicato dalla beneficiaria, assicurando così una gestione trasparente e veloce delle risorse.

La domanda per ottenere il bonus mamme deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso il portale ufficiale dell’INPS. Il processo è stato semplificato rispetto agli anni precedenti: basta compilare il modulo dedicato, allegare la documentazione necessaria (tra cui certificato di nascita o di adozione e attestazione ISEE) e confermare l’invio digitale.

L’INPS ha previsto una finestra temporale di sei mesi dalla nascita o dall’adozione per presentare la richiesta, così da garantire un tempo adeguato alle famiglie per organizzarsi. Nel caso di domande incomplete o di errori, l’ente invierà una comunicazione per permettere la correzione entro un termine specifico.

Gli operatori dei patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF) continuano a rappresentare un valido supporto per le mamme che necessitano di assistenza nella compilazione della domanda, in particolare per chi non ha dimestichezza con le procedure digitali. Il rafforzamento di questo strumento di welfare sottolinea l’attenzione delle istituzioni verso la tutela della maternità e il contrasto allo spopolamento demografico, confermando il ruolo centrale della famiglia nel tessuto sociale italiano.