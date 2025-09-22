In arrivo tantissimi sussidi per le famiglie maggiormente in difficoltà, cosa si può richiedere, come e a quanto ammontano i bonus

Il mese di settembre sarà più che fruttifero dal punto di vista di bonus e agevolazioni previsti per le famiglie con reddito medio-basso. Il ritorno delle vacanze sarà accompagnato da una serie di sussidi a supporto di tutti coloro rispettano i requisiti per richiederli e che, dunque, hanno entrate ridotte. Aiuti studiati proprio per supportare chi potrebbe essere in difficoltà a causa del caro-vita dovuto al continuo, quanto mai costante, aumento dei prezzi.

Quali sono, dunque, i bonus che le famiglie con reddito medio-basso possono richiedere? A partire da settembre ci sono una serie di agevolazioni che si potranno ricevere, di cosa si tratta, come presentare la domanda e tutto ciò che si deve sapere.

Quali sono i bonus rivolti alle famiglie, tutti gli aiuti che si possono ricevere

Dal mese di settembre ci sono una serie di bonus che le famiglie che hanno un reddito medio-basso potranno ricevere. Attesissimo il ritorno della carta “Dedicata a te“, la card prepagata dal valore di 500 euro da utilizzare per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La misura, che era già stata introdotta l’anno scorso, è pronta a tornare presumibilmente nella prima quindicina di giorni di ottobre.

I beneficiari di questo bonus sono le famiglie che non superano i 15mila euro di Isee e di 20mila con un minimo di 4 figli a carico. Chi ha già beneficiato di questa card l’anno scorso, se il reddito non è cambiato, potrà ricevere i soldi direttamente sulla card che aveva già ricevuto. I nuovi beneficiari, invece, riceveranno la carta prepagata, il tutto avverrà solo dopo che l’INPS trasmetterà ai Comuni le liste degli aventi diritto.

Ma la Carta Dedicata a Te non è il solo bonus previsto in questo mese di settembre, a partire dal 15 di questo mese sarà possibile richiedere il Bonus Psicologo per un valore massimo di 1.500 euro totali, cifra che cambierà a seconda del valore dell’Isee dei richiedenti. Ci sono poi contributi previsti per supportare nell’acquisto di un’auto elettrica, per un massimo di 11.000 euro. Infine c’è anche il Bonus Sport, destinato alle famiglie con figli, per un valore massimo di 300 euro a bambino. Si tratta di agevolazioni limitate, per cui è preferibile informarsi quanto prima e presentare le domande, così da poter ricevere subito gli aiuti.