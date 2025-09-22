Importanti opportunità lavorative in una delle realtà più famose d’Italia, l’occasione da non perdere: tutto quello che si deve sapere

Si parla spesso di disoccupazione giovanile e di assunzioni ferme, motivo per cui la notizia che una nota azienda ha avviato un piano di investimenti, anche per sostenere oltre 100 assunzioni, non può che far piacere. E’ proprio così, in Italia c’è ancora chi è pronto alle maxi assunzioni, per far crescere la propria realtà, sebbene sia già una delle più consolidate del panorama nazionale.

In occasione di un anniversario importante, quest’azienda ha deciso di avviare un’operazione per coprire una grande quantità di posizioni fino al 2025, assunzioni che saranno distribuite nelle diverse sedi italiane e riguarderanno più profili.

La famosa azienda assume, tutto quello che si deve sapere

Alstom, il colosso globale per quanto riguarda la mobilità intelligente, in occasione dei 70 anni dello stabilimento di Sesto San Giovanni, che era nato nel 1955 con il nome di Elettromeccanica Parizzi, ha deciso di investire 25 milioni di euro per dare un’ulteriore spinta a una realtà che è già più che solida. E in questo piano rientrano anche le 100 assunzioni nei diversi stabilimenti italiani.

La campagna di assunzioni è rivolta a diversi profili, dai laureati in Ingegneria Meccanica, Elettronica e Gestionale, con un profilo specializzato – preferibilmente – in automazione industriale, ai tecnici specializzati con competenze elettroniche per la manutenzione ferroviaria. La Alstom oggi conta già 1.180 professionisti divisi nelle varie sedi, che si trovano in Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lazio e Campania.

Un’importante campagna di assunzioni che, in un’epoca in cui si parla del settore produttivo allo stallo e di un’alta disoccupazione, è in completa controtendenza con molte realtà italiane. L’annuncio di Alstom chiaramente interessa diverse categorie di lavoratori, per ricevere ulteriori informazioni, è bene consultare il sito aziendale, nello specifico la sezione dedicata alle news o quella specifica “lavora con noi”. Le posizioni, dunque, sono rivolte a laureati e non.

L’azienda che dal 2000 ha sempre investito in innovazione e sostenibilità, è pronta a fare un ulteriore passo in avanti per ampliare la sua squadra e gestire così i tanti nuovi progetti che sono in cantiere, come la realizzazione di treni a idrogeno con zero emissioni, che saranno collocati sulla linea non elettrica Brescia – Isea – Edolo. Ma essendo Alstom una realtà che investe molto in ricerca e sviluppo, ci saranno sicuramente tanti altri progetti da realizzare, tutti altamente innovativi.