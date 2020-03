Nuova 500 elettrica: caratteristiche e prezzo

La Nuova 500 elettrica è stata rivelata a Milano in streaming: ecco le caratteristiche tecniche dell'auto preordinabile da ora.

Parliamo di: Auto elettriche

La Nuova 500 elettrica è stata svelata da FCA in una diretta streaming da Milano. L’auto, lungamente attesa in Italia e nel mondo, offre un’autonomia di 320 Km, si ricarica velocemente grazia ad un sistema fast charger, raggiunge velocità massima di 150 km/h ed è in grado di andare da 0 a 100 km/h in 9 secondi. Inoltre è dotata di guida autonoma di livello 2 e

Durante la presentazione la Nuova 500 elettrica è stata definita una eco revolution, una rivoluzione ecologica:

A fare la differenza, al di là delle caratteristiche tecniche, in questo caso è soprattutto il design della Nuova 500, un aspetto su cui FCA ha insistito molto durante la presentazione, anche avvalendosi di un commercial con testimonial Leonardo DiCaprio, attore iconico anche per il suo grandissimo impegno come green activist.

Questo quanto dichiarato da FIAT a proposito del design della Nuova 500 elettrica:

“Anche sul fronte dello stile la Nuova 500 interpreta all’italiana la futura mobilità, raccogliendo una considerevole eredità, quella delle due generazioni precedenti. Perché non bisogna mai dimenticare che la Nuova 500 è sempre lei, l’iconica city car con le stesse proporzioni stilistiche e un design pulito, segno del nostro tempo. Classica, cool e forte di una storia lunga 63 anni. Nel disegnarla, il Centro Stile Fiat ha lavorato sulla pulizia dei segni e su una coerenza di linguaggio per arrivare a definire le linee della terza generazione: essenziali, evolute, più sinuose ed eleganti sebbene compatte, plasmate su un’impostazione più proporzionata del nuovo telaio. Ciò rende i volumi accattivanti conferendo la percezione di accresciuta stabilità e presenza dimensionale”.

La Nuova 500 elettrica è già preordinabile da ora e verrà lanciata sul mercato a partire da luglio prossimo. La versione preordinabile è un’edizione limitata, Nuova 500 “la Prima” Cabrio, pensata per il lancio e verrà venduta, comprensiva di Easy Wallbox, a 37.900 € (esclusi gli eco incentivi).