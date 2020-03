Auto elettriche: non hanno appeal secondo il CEO di Peugeot

Dura posizione dell'amministratore delegato di Peugeot che senza mezzi termini definisce le auto elettriche senza appeal.

Solo dei fanatici acquistano le auto elettriche perché sono vetture senza alcun appeal. Queste le parole di Carlos Tavares, amministratore delegato di Peugeot. Il numero uno della casa automobilistica francese ha detto la sua opinione durante una conference call organizzata a seguito della cancellazione del Salone dell’auto di Ginevra.

Stando alle dichiarazioni, riportate dall’agenzia stampa AGI, Tavares avrebbe affermato:

“Stiamo vendendo i nostri veicoli elettrici ai fanatici green. Non abbiamo ancora conquistato i pragmatici. Quando nei mercati vengono eliminati i sussidi, la domanda crolla. La sfida da ora in poi sarà ottenere che i veicoli a emissioni zero diventino accessibili entro il 2025”