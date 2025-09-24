Intesa Sanpaolo annuncia una innovazione per i propri clienti che utilizzano gli sportelli automatici per il prelievo di contante.

Questa novità mira a semplificare e rendere più flessibile l’accesso al denaro liquido, ampliando le possibilità di prelievo gratuito anche oltre la rete tradizionale degli ATM della banca.

Per chi è titolare di una carta di debito emessa da Intesa Sanpaolo, arriva un’importante estensione del servizio gratuito di prelievo. Non sarà più necessario limitarsi agli sportelli automatici della banca: grazie a un accordo con il circuito convenzionato Mooney, sarà possibile effettuare prelievi gratuiti anche presso numerosi punti vendita come bar, edicole e tabaccherie aderenti alla rete Mooney.

Questa iniziativa rappresenta un vantaggio concreto per i clienti, poiché elimina l’obbligo di spostarsi esclusivamente verso gli ATM Intesa Sanpaolo o cercare quelli privi di commissione. La vasta diffusione dei punti operativi Mooney garantisce infatti maggiore comodità e flessibilità negli orari e nei giorni in cui si può accedere al servizio.

Come funziona il nuovo sistema di prelievo tramite Mooney?

Per usufruire del servizio è indispensabile possedere una carta bancomat Intesa Sanpaolo abilitata ai circuiti PagoBANCOMAT®, Visa o Mastercard. Il cliente dovrà semplicemente recarsi in uno dei punti vendita convenzionati con Mooney, inserire la tessera sanitaria o digitare il codice fiscale sul terminale POS disponibile nel punto vendita e selezionare l’importo desiderato da ritirare.

È importante sottolineare che esiste un limite massimo giornaliero fissato a 250 euro per ogni operazione, soggetto anche alla disponibilità effettiva del punto vendita scelto. Attualmente questa modalità è gratuita; tuttavia dal prossimo 1° luglio 2025 verrà applicata una commissione fissa pari a 2 euro su ogni transazione effettuata tramite questo canale alternativo.

Parallelamente all’ampliamento delle opzioni gratuite offerte ai clienti attraverso la rete Mooney, si segnala anche un intervento mirato sulla collocazione fisica degli ATM evoluti (MTA) nelle filiali Intesa Sanpaolo. Un esempio recente riguarda Pietralunga (PG), dove lo sportello automatico multifunzione è stato ricollocato all’interno della filiale situata in via Guglielmo Marconi n.32.

Questo nuovo posizionamento consente non solo l’accessibilità h24 ma introduce anche miglioramenti significativi nell’accessibilità alle persone con disabilità motoria grazie ad appositi accessi agevolati. L’ATM evoluto permette inoltre non solo i classici prelievi ma anche versamenti in contanti e pagamenti variabili direttamente dallo stesso dispositivo automatizzato.

Il sindaco Francesco Rizzuti ha espresso soddisfazione per questa collaborazione tra amministrazione comunale e istituto bancario sottolineando come tale intervento risponda efficacemente alle esigenze espresse dalla comunità locale migliorandone sensibilmente il servizio bancario territoriale.

Le carte Intesa Sanpaolo: ampia gamma dedicata ad ogni esigenza

L’offerta delle carte collegate al conto corrente presso Intesa Sanpaolo si presenta molto articolata ed aggiornata alle nuove esigenze digitali dei consumatori moderni:

Carte debit internazionali disponibili sia fisiche che digital-only;

Carte credito con plafond fino a €3.000 mensili;

Carte prepaid ricaricabili fino a €10.000 dotate spesso dell’opzione IBAN;

Soluzioni dedicate ai minori dai 8 anni in su collegate ai conti XME Conto UP!;

Servizi aggiuntivi quali concierge personale attivo h24/7;

Tutte le carte sono abilitate all’utilizzo contactless ed integrate nei circuiti PagoBANCOMAT®, Visa o Mastercard permettendo così acquisti online sicuri oltre che pagamenti tradizionali nei negozi fisici nazionali ed esteri.

Oltre agli strumenti tradizionali offerti dalle filiali fisiche distribuite capillarmente sul territorio nazionale – circa novantamila dipendenti nel gruppo bancario –, rimane sempre disponibile la Filiale Digitale raggiungibile telefonicamente allo 800303303 oppure tramite app mobile dedicata “IntesaSanPaolo Mobile”. Questo consente assistenza immediata sette giorni su sette dalle ore nove alle diciannove garantendo continuità nella relazione bancaria indipendentemente dall’orario d’apertura delle sedi territorialmente vicine.