Rischio revoca pensioni ad ottobre per chi non consegna questo documento all’INPS: tutto quello che c’è da sapere.

È disponibile dal 22 settembre il cedolino della pensione di ottobre 2025 sul sito ufficiale dell’INPS, un documento fondamentale per i pensionati italiani che racchiude tutte le informazioni relative all’importo della pensione, ai rimborsi fiscali, ai conguagli fiscali e agli eventuali arretrati.

In vista del pagamento di ottobre, previsto per il 1° del mese, è opportuno conoscere le novità e le modalità di consultazione per non incorrere in errori o ritardi.

Cedolino pensione di ottobre 2025: come consultarlo e cosa contiene

Il cedolino pensionistico è accessibile online tramite il Fascicolo Previdenziale sul portale INPS (www.inps.it), utilizzando credenziali sicure come SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Nella sezione dedicata “Pensione e Previdenza – Cedolino della pensione” è possibile visualizzare non solo l’importo netto della mensilità ma anche dettagli importanti quali:

Rimborsi IRPEF relativi all’anno fiscale 2024, con conguagli legati al modello 730/2025;

relativi all’anno fiscale 2024, con conguagli legati al modello 730/2025; Trattenute fiscali e addizionali comunali o regionali;

Eventuali arretrati, inclusa la quattordicesima mensilità per chi ne ha fatto richiesta e soddisfa i requisiti di età e reddito stabiliti dalla normativa vigente.

L’importanza della consultazione regolare del cedolino sta nella possibilità di verificare la correttezza dei pagamenti, monitorare eventuali trattenute o rimborsi, e prevenire disguidi che potrebbero derivare da errori amministrativi. In caso di dubbi o incongruenze, si raccomanda di rivolgersi a un CAF o a un patronato per un’assistenza qualificata. L’erogazione della pensione di ottobre è fissata per mercoledì 1 ottobre 2025, primo giorno bancabile del mese. Il pagamento sarà effettuato tramite accredito su conto corrente, libretto postale o carta prepagata dotata di IBAN. Per coloro che preferiscono il ritiro in contanti presso gli uffici postali, è confermato il calendario alfabetico scaglionato, così articolato:

Cognomi dalla A alla B: 1 ottobre;

Cognomi dalla C alla D: 2 ottobre;

Cognomi dalla E alla K: 3 ottobre;

Cognomi dalla L alla O: 4 ottobre (solo mattina);

Cognomi dalla P alla R: 6 ottobre;

Cognomi dalla S alla Z: 7 ottobre.

Questa modalità serve a evitare assembramenti e facilitare la gestione del flusso di pensionati presso gli uffici postali. Un aspetto di cruciale importanza per il mantenimento delle prestazioni pensionistiche è la corretta trasmissione del modello RED, documento che consente all’INPS di verificare il reddito del pensionato e confermare i requisiti per le prestazioni collegate alla situazione economica personale. Per i lavoratori autonomi titolari di pensioni con verifica della situazione reddituale, la scadenza per l’invio del modello RED è fissata al 31 ottobre 2025.

Per gli altri pensionati, la scadenza annuale era il 28 febbraio, ma l’INPS continua a monitorare eventuali ritardi o omissioni. La mancata consegna del modello RED può comportare la sospensione o la revoca della pensione, con conseguenti trattenute sull’assegno pensionistico fino alla regolarizzazione della posizione. L’INPS ricorda quindi l’importanza di rispettare queste scadenze per evitare disagi e interruzioni nell’erogazione della pensione.

Nel cedolino di ottobre si confermano i conguagli fiscali derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2024, con rimborsi o trattenute aggiuntive in base ai risultati fiscali. Inoltre, per chi ha maturato i requisiti, è possibile usufruire degli arretrati relativi alla quattordicesima mensilità, erogata a luglio o a dicembre a seconda della fascia d’età e del reddito personale. I pensionati che non hanno ancora ricevuto la quattordicesima possono verificare la propria posizione direttamente nel cedolino e, se necessario, attivare le procedure per l’erogazione dell’importo. Il pensionato, quindi, è invitato a consultare con attenzione il cedolino di ottobre disponibile online, strumento indispensabile per una gestione consapevole e aggiornata della propria pensione.