I dati recenti provenienti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) offrono un quadro positivo per le Marche in relazione all’aggiornamento del sistema di sorveglianza Passi, riguardante il biennio 2022-2023. Queste informazioni sono state rese pubbliche proprio in prossimità della Giornata Mondiale dell’Obesità, che si celebra il 4 marzo.

Dati sul sovrappeso

Per quanto riguarda il sovrappeso, le Marche si collocano al di sopra della media nazionale con un punteggio di 30,4, rispetto a una media nazionale di 32,7. Questo risultato le consente di occupare il sesto posto nella classifica delle regioni più virtuose d’Italia. Un dato che suggerisce un’attenzione crescente verso stili di vita più sani e una maggiore consapevolezza riguardo all’importanza della salute e della nutrizione.

Obesità e classifiche regionali

Quando si parla di obesità, le Marche registrano un valore di 10,4, che corrisponde esattamente alla media nazionale. Questo risultato posiziona la regione al decimo posto nella classifica nazionale. Nonostante la situazione non possa dirsi ottimale, il dato è indicativo di un impegno costante nel promuovere stili di vita più salutari tra la popolazione.

Consigli medici e prevenzione

Un aspetto interessante emerge dall’analisi del consiglio ricevuto dai medici per coloro che desiderano perdere peso. Le Marche si distinguono con un punteggio di 58,1, nettamente superiore alla media nazionale di 43,1. Questo risultato le permette di posizionarsi al terzo posto tra le regioni italiane, evidenziando un supporto attivo da parte dei professionisti della salute nei confronti delle persone in eccesso ponderale.

Questi dati non solo mettono in luce i progressi delle Marche nella lotta contro il sovrappeso e l’obesità, ma sottolineano anche l’importanza di una continua sensibilizzazione e educazione alimentare. Con la Giornata Mondiale dell’Obesità alle porte, è fondamentale riflettere su questi aspetti e promuovere iniziative che possano contribuire a migliorare la salute della popolazione.