Natale sostenibile, idee e consigli per una festa ecologica

Natale green e sostenibile, una scelta possibile per ottenere un'atmosfera calda e avvolgente, ma al contempo ecologica e a costo quasi zero.

È tempo di Natale, di fili argentati, lucine e palline decorate. È quel momento particolare dell’anno da dedicare alla decorazione della casa. Non solo albero e presepe, ma anche regali, pacchi, addobbi, pendagli e tutto ciò che può rendere ancora più magica e soave l’atmosfera natalizia.

Accoglierla in modo sostenibile ed ecologico è possibile. La voglia di rallegrare la dimora donandole un look romantica e avvolgente non deve distogliere l’attenzione dal rispetto nei confronti dell’ambiente. Vivere le festività a basso impatto ambientale è possibile e necessario, sia per noi stessi che per le generazioni future.

A partire dalla scelta della tipologia di albero da decorare seguita dagli addobbi, dalla luci, ma anche da tutti gli accessori che rendono unica l’atmosfera. Senza dimenticare i pacchetti da donare e che possono trasformarsi in un elemento decorativo della casa stessa. Per i fan del Natale ecco qualche soluzione green per renderlo unico, per il bene di tutti, ma in particolare della natura stessa. Scopriamo insieme come.

Natale ecologico, la scelta dell’albero

Per un Natale a basso impatto ambientale è necessario effettuare scelte consapevoli a partire dall’albero stesso, che potrebbe essere sia naturale che di plastica. Nel primo caso la scelta potrebbe risultare valida per chi possiede un giardino e potrà ripiantarlo a fine Natale, oppure riconsegnarlo a fine festività sia al vivaio o allo store dell’acquisto. È un elemento vivo e come tale va trattato, senza riempirlo di addobbi pesanti e tenendo in considerazione che andrà annaffiato: bandite le luci se non a LED oppure alimentate con le batterie (meglio se ricaricabili) o ancora a energia solare.

In alternativa si potrà optare per un albero in plastica magari frutto della tradizione di famiglia, passato di generazione in generazione. Riciclabile in caso di rottura o riutilizzabile come elemento decorativo, magari da trasformare in ghirlanda. I suoi rami possono trasformarsi anche nella base del presepe.

Luci, decorazioni e addobbi

Per quanto riguarda le luci è meglio optare per una tipologia a basso impatto come gli stessi LED oppure per quella a energia solare. Da spegnere rigorosamente la sera prima di andare a dormire, così da limitare le emissioni. Per i fili e i festoni si può virare verso qualcosa di più naturale come ad esempio un’infilata di pezzetti di cannella e frutta essiccata o ancora di decorazioni realizzate con legnetti e carte riciclate e ritagliate a forma di palline di Natale, magari la stessa carta recuperata dall’imballo di un regalo del Natale precedente.

Palle e palline andranno sostituite con fiocchi e addobbi creati con stoffe, lane, legnetti e carte di recupero, da cucire e incollare a mano con il supporto dei più piccoli di casa. Meglio riciclare le vecchie palline senza acquistarne di nuove, così da portare avanti la tradizione di famiglia e intervallandole con qualche decoro creato personalmente. Personalizzando il tutto con l’aggiunta di foto, peluche di riciclo e ricordi delle precedenti festività.

Regali e bigliettini fai da te

La scelta del regalo dovrà allinearsi con il “mood” generale optando per articoli semplici, ma naturali ed ecologici da impacchettare con carte di riciclo o naturali. Ad esempio trasformando le pagine di un giornale in una carta decorativa da impreziosire con ago e filo di lana, oppure utilizzando la carta da pacco decorandola con pennarelli e pennelli.

Per non dimenticare le stoffe di recupero che cucite insieme potranno avvolgere degnamente il dono o trasformarsi in una sacca di Natale. Con le carte dono avanzate dalle precedenti festività si possono creare nuovi imballi o anche simpatici bigliettini da personalizzare. Fissando il tutto con cordini, fili e nastri di recupero, da decorare con frutta essiccata o legnetti raccolti per terra nel bosco.