Riciclare barattoli di vetro per Natale in modo creativo

Fonte immagine: Pixabay

Idee creative e consigli utili per riutilizzare i barattoli di vetro e trasformarli in suggestive decorazioni natalizie.

Decorare e abbellire la casa è certamente una strategia efficace per respirare al meglio l’atmosfera natalizia, circondandosi di oggetti e addobbi che richiamano i principali simboli del Natale. Se poi si ha la possibilità di personalizzare le decorazioni rendendole uniche e originali, le festività saranno ancora più apprezzate.

I classici barattoli di vetro acquistati al supermercato per la conservazione del cibo, ad esempio, possono offrire numerosi spunti per realizzare in casa splendidi oggetti a tema natalizio. È sufficiente ripulirli in modo accurato, eliminare eventuali etichette e dare sfogo al proprio estro creativo.

Candele natalizie

Uno dei modi più facili per trasformare un barattolo di vetro in una perfetta decorazione di Natale, ad esempio, prevede la creazione di una candela ornamentale, anche con effetto multicolore. Si procede sciogliendo la cera (anche usando residui di altre candele) e utilizzando un colorante alimentare per ottenere il rosso, il verde o il blu, optando per la gamma di tonalità natalizie. Si colloca all’interno del barattolo uno stoppino nuovo, legandolo a un filo di cotone sospeso in posizione verticale per fare in modo che stia dritto fino alla fine delle operazioni. Si procede poi riempiendo il contenitore la cera calda, lasciandola solidificare completamente ed eventualmente versare un secondo strato di un altro colore. L’esterno del barattolo, infine, può essere decorato a piacere usando nastri, rametti di legno e altri decori a piacere.

Paesaggi invernali in miniatura

Ancora più originale e decisamente suggestivo, il paesaggio invernale in miniatura da realizzare dentro il barattolo di vetro è un’idea molto creativa e non troppo difficile da portare a termine. Si può procedere sia disegnando i contorni di un villaggio all’esterno del vetro, sia ritagliando le sagome delle case e degli alberi da un foglio di carta e incollandolo sulla superficie esterna del barattolo. A questo punto si può procedere con creazione dell’effetto neve: usando della colla vinilica versata all’interno di una ciotola, si prepara un mazzetto di stuzzicadenti, tenuti insieme da un elastico, per intingere le punte le liquido bianco e picchiettare leggermente il vetro del barattolo. Asciugandosi, la colla lascerà piccoli puntini bianchi che richiameranno proprio i caratteristici fiocchi di neve. Se il barattolo non è perfettamente sferico ma ha una base quadrata o rettangolare, è possibile utilizzarlo anche in orizzontale.

Lanterna

Utilizzando un barattolo di vetro pulito, inoltre, si può creare una lanterna semplicemente inserendo all’interno una candela e decorando l’esterno. Un effetto molto particolare, ad esempio, si ottiene ricoprendola di carta sottile e colla vinilica, da colorare con semplici colori a tempera. Anche inserire all’interno del barattolo un filo di luci a led con alimentazione a batteria, disponendolo in modo da creare movimento, rappresenta un’idea di sicuro effetto.

Presepi sottovetro

Per trasformare un barattolo di vetro in un oggetto di decoro natalizio, infine, è possibile racchiudere all’interno un piccolo presepe realizzato semplicemente con le figure stilizzate di carta da inserire all’interno, oppure da incollare all’esterno. Se si ha spazio, inoltre, si può affiancare al barattolo con la Sacra famiglia altri barattoli disposti ai lati con gli altri personaggi.