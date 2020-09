Mousse al cioccolato, la ricetta favorita della Regina Elisabetta

Lo chef reale condivide la sua ricetta per la mousse al cioccolato, la preferita della regina - ed è fatta con un pizzico di whisky.

L’ex chef della regina ha rivelato la ricetta di una mousse al cioccolato alcolica che è una delle preferite di Sua Maestà. Un piatto gustoso ma facile da replicare, anche lontano dal Regno Unito. Il dessert reale è stato pubblicato sul canale YouTube del cuoco Darren McGrady, 58 anni, che era lo chef personale della Regina negli anni ’90.

“Non è un segreto che la regina ami il cioccolato, e più il cioccolato è scuro, meglio è”, ha raccontato nel video. Darren, che è nato nel Regno Unito ma ora vive in Texas, condivide spesso storie della sua vita lavorando sia per la regina che per la principessa Diana. Nella nuova clip, ha rivelato che lo staff ha inventato il dessert poiché spesso non sapevano dove i reali avrebbero cenato durante l’estate a Balmoral e avrebbero dovuto preparare piatti che potevano essere serviti ovunque nella tenuta.

Mousse al cioccolato: la ricetta preferita della Regina Elisabetta

Ingredienti

200 gr di cioccolato fondente

300 ml di panna

5 tuorli d’uovo

5 albumi d’uovo

1 cucchiaino di caffè solubile

2 cucchiai di whisky Glenfiddich o Drambuie

1 cucchiaio di acqua bollente

Preparazione

Bisogna sciogliere il cioccolato in una ciotola capiente, e il caffè in una più piccola con acqua bollente. Sbattete i tuorli nel cioccolato e poi aggiungete il caffè sciolto e il whisky. A parte montate la panna finché non è ben ferma e, in un’altra ciotola, gli albumi a neve. Aggiungete la panna con un cucchiaio di metallo al composto di cioccolato seguito dagli albumi montati a neve. Mescolate bene finché il risultato non sarà un composto unico senza macchie bianche di panna o albume e poi versare in un piatto da portata decorativo. Mettete la mousse in frigorifero per almeno tre ore per far solidificare il cioccolato. Decorate il piano con rosette di panna montata e riccioli di cioccolato per la presentazione in tavola. Ora, godetevi il risultato.