Monopattini elettrici, Lamborghini AL1: caratteristiche e prezzo

Fonte immagine: Lamborghini

Lamborghini al debutto nel segmento dei monopattini elettrici, ecco quali sono le caratteristiche e i prezzi del nuovo AL1.

Parliamo di: Monopattini elettrici

Lamborghini entra nel segmento dei monopattini elettrici. Lo fa con il modello AL1, realizzato in collaborazione con la Mt Distribution. Non la tradizionale supercar, a cui il marchio bolognese ci ha abituato, ma uno dei mezzi della cosiddetta micromobilità.

Caratteristiche e prezzo

Lamborghini AL1 è dotato di un motore elettrico brushless da 350 W, risultando piuttosto silenzioso. Limitato il livello di usura dichiarato, che ne ridurrebbe di conseguenza anche la necessità di manutenzione.

Per quanto riguarda invece la velocità il monopattino elettrico bolognese può contare su tre differenti impostazioni: Eco, con limite impostato a 6 km orari; D, con un massimo di 20 km/h; S, che permette di spingersi fino al limite massimo fissato a 25 chilometri orari.

Sul fronte autonomia dichiarata il valore di riferimento è di 25-30 chilometri, variabile a seconda della modalità di guida impostata (Eco, D o S). La ricarica può essere effettuata in un arco di tempo compreso tra 3 e 5 ore. La batteria è da 36V (7.8Ah 280Wh).

Il telaio è in lega di magnesio, per offrire maggiore leggerezza e resistenza. Tra le caratteristiche del Lamborghini AL1 un peso di 13 chilogrammi, sospensione anteriore, ruote piene con struttura “honeycomb” da 8″ (anteriore e posteriore). All’interno dello smart display indicatori di velocità, distanza, batteria, codici errori.

L’AL1 è dotato di doppio freno, elettrico (anteriore) e meccanico (posteriore). Sul fronte sicurezza sono presenti luci LED sotto pedana per segnalare la presenza nelle ore notturne. Può trasportare un carico massimo di 100 kg.

Tramite un’app per smartphone, disponibile sia per Android che per iOS, l’utilizzatore potrà regolare le luci, impostare i parametri di guida e tenere sotto controllo i dati relativi all’utilizzo. Infine il prezzo di listino, che per il modello di monopattino elettrico Lamborghini è di 499 euro.