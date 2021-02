Bonus Mobilità 2021: cosa ne pensano gli italiani

Fonte immagine: Foto di Pexels da Pixabay

Bonus Mobilità, cosa ne pensano gli italiani in questo avvio di 2021: i risultati dell'indagine condotta da T-Voice per GreenStyle.

Il Bonus Mobilità è tra i temi che hanno riscosso maggiore attenzione tra il finire del 2020 e questo avvio di 2021. Punto chiave la possibilità di rendere più sostenibile il parco mezzi circolante in Italia. La società di opinion mining e sentiment analysis T-Voice ha sondato per conto di GreenStyle quelle che sono le opinioni degli italiani riguardo il sistema di incentivazione.

Avvalendosi dell’intelligenza artificiale per analizzare oltre 16mila testi in italiano, pubblicati tra il 1 gennaio e il 7 febbraio 2021 sul Web o sui principali canali social, T-Voice ha delineato un quadro relativo a quella che è la visione degli italiani in merito al Bonus Mobilità.

Bonus Mobilità, le chiavi più ricercate

Stando ai primi dati forniti da T-Voice bici e monopattini hanno occupato i primissimi posti in relazione al tema Bonus Mobilità. Tra le chiavi più cercate anche la sostenibilità e il rimborso.

Bonus Mobilità e italiani, favorevoli o contrari?

Stando ai dati raccolti da T-Voice il 26% ha espresso opinioni negative in merito all’incentivo per la mobilità sostenibile, mentre per il restante 22% i pareri sono risultati positivi. A questo 48% si affianca una maggioranza del 52%, che ha accolto con sostanziale indifferenza il provvedimento.

Tendenza che si riscontra anche in relazione ai temi più dibattuti. Al primo posto c’è la disponibilità di fondi legati all’incentivo (39,64%), seguita però dal dibattito legato all’opportunità di impiegare tali disponibilità per altri tipi di investimenti. Al 26,17% il tema della sostenibilità.

Monopattini o biciclette elettriche

Quando si parla di Bonus Mobilità è inevitabile affrontare presto o tardi il dualismo creatosi tra monopattini e biciclette elettriche. Secondo quanto raccolto dagli analisti di T-Voice a risultare leggermente in vantaggio sono i primi, che con 51,39% superano di poche misure il 48,61% delle e-bike.