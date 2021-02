Blocco traffico a Roma per San Valentino, nella Capitale tornano le domeniche ecologiche anti-smog: orari, modalità e chi potrà circolare.

Domenica 14 febbraio 2021 nuova domenica ecologica a Roma. Il blocco traffico avrà effetto come di consueto all’interno della ZTL capitolina identificata come “Fascia Verde“. Si tratta della terza iniziativa di questa nuova sessione, che segue quelle del 15 novembre 2020 e del 24 gennaio 2021.

Il provvedimento è stato reso operativo dall’Ordinanza n.23 dell’11 febbraio 2021, firmata dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi. Nel documento vengono indicate sia le misure volte a limitare la circolazione dei veicoli durante la domenica ecologica, che questa volta corrisponderà alla giornata di San Valentino, che quelle relative al contenimento delle emissioni derivanti dal riscaldamento degli immobili.

Il blocco traffico previsto a Roma per domenica 14 febbraio 2021 scatterà dalle 7:30 alle 12:30 (fascia mattutina) e poi ancora dalle 16:30 alle 20:30 (fascia pomeridiana). Lo stop sarà valido anche per i veicoli alimentati a diesel di classe Euro 6.

Il Campidoglio ricorda che date e orari possono variare in caso di sopraggiunte necessità, non prevedibili prima dell’emissione dell’Ordinanza attuativa.

Di seguito l’elenco delle vetture che potranno circolare anche durante la domenica ecologica di San Valentino:

Come riportato sul sito di Roma Capitale:

Si rileva che il complesso dei provvedimenti permanenti, programmati ed emergenziali finora adottati ha contribuito, in considerazione anche del rinnovo del parco veicolare indotto dai provvedimenti stessi, ad una riduzione delle emissioni inquinanti, con una conseguente riduzione significativa, negli ultimi anni, delle concentrazioni in aria di biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene e PM10 (limitatamente alla media annuale) per i quali non si registrano più superamenti dei valori limite; si registra, invece, per il biossido di azoto (NO2), il superamento del valore limite riferito alla media annuale e, per il PM10, un numero di superamenti del valore limite giornaliero superiore a quello consentito dalle norme vigenti nell’anno 2020.

Come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all’elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell’apparato respiratorio e cardio-circolatori.