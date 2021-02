Blocco traffico Roma: Fascia Verde, stop il 18 e 19 febbraio

Blocco traffico Roma per il 18 e 19 febbraio 2021 all'interno della Fascia Verde: orari, veicoli che possono circolare e quelli vietati.

Blocco traffico Roma per le giornate del 18 e 19 febbraio 2021. Lo sforamento in diverse centraline dei livelli di PM10 ha spinto l’amministrazione di Virginia Raggi a limitare per questi due giorni la circolazione dei veicoli nella Capitale.

Il 18 e 19 febbraio non potranno accedere o circolare all’interno della ZTL Fascia Verde i veicoli più inquinanti. Lo stop sarà in vigore nei seguenti orari, per entrambe le giornate: dalle 7:30 alle 20:30.

Blocco traffico Roma, categorie di veicoli soggetti a divieti

Saranno vietati gli spostamenti all’interno della Fascia Verde per le seguenti categorie di veicoli:

Ciclomotori e Motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 (a due, tre o quattro ruote – motore a due o quattro tempi);

Autoveicoli Benzina Euro 2.

Deroghe: chi potrà circolare

In corrispondenza del blocco traffico a Roma verrà consentita la circolazione di alcune categorie di veicoli. Ecco chi potrà circolare:

Veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;

Veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale e il pronto intervento per acqua, luce, gas, telefono e impianti per la regolazione del traffico e al trasporto salme;

Veicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico;

Veicoli adibiti a servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare o dall’amministrazione di Roma Capitale;

Veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;

Veicoli adibiti al trasporto di partecipanti a cortei funebri;

Veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;

Veicoli adibiti al trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato purché muniti di contrassegno dell’Ordine dei medici;

Veicoli BI-FUEL (benzina / GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione GPL o metano;

Veicoli regolamentati ai sensi delle deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e n. 55/2018.

Fonte: Comune di Roma