Mobilità sostenibile: crescono auto elettriche e condivisione

I risultati del rapporto Repower sulla mobilità sostenibile in Europa e nel mondo, i dati di gennaio 2020.

Vendita di auto elettriche in crescita e aumento del ricorso alle auto condivise. Questo il bilancio tracciato da Repower nel rapporto “La mobilità sostenibile e veicoli elettrici“, al cui interno si trovano i dati relativi all’andamento del mercato automobilistico e della mobilità sostenibile a gennaio 2020. Un’ultima occhiata a quello che era il percorso dei vari comparti prima della pandemia di Coronavirus.

Le auto elettriche al 100% hanno fatto registrare un +586,6% rispetto a gennaio 2019, con la vendita di 1943 veicoli in Italia (283 nello stesso mese dell’anno precedente, 4496 nell’intero 2018). Molto positivo anche il bilancio delle auto ibride, che hanno registrato nel primo mese del 2020 un incoraggiante +82%. Netto il calo delle vetture diesel, che cedono il 23%. Più contenute le perdite del comparto benzina (-3%). A incidere su tutti anche il crollo della domanda per quanto riguarda gli acquisti dei privati, scesi del 13,9%.

A livello globale veicoli elettrici per il trasporto persone hanno superato quota 5 milioni, con circa 2 milioni venduti solo nell’ultimo anno. Il 96% di questi ultimi fa riferimento a Cina, Europa, USA e Giappone. In Europa è in prima fila la Germania per quanto riguarda il numero totale (34.297), mentre in termini di percentuale di crescita (+97%) segue i Paesi Bassi (+182,4%).

Passando ai punti di ricarica per auto elettriche in Italia si contano 8200 colonnine. In aumento la disponibilità di auto, bici e scooter in condivisione (car sharing, bike sharing, ma anche scooter sharing e car pooling), con oltre 5 milioni di utenti italiani registrati. Fabio Bocchiola, AD Repower Italia: