Podcast: guida autonoma e sistemi di aiuto alla guida

Fonte immagine: iStock

In questo episodio di Zero Emissioni parleremo di guida autonoma e dei sistemi di aiuto alla guida.

Parliamo di: Auto elettriche

Quest podcast è dedicato a tutte le innovazioni nel mondo delle auto a zero emissioni. Spesso diamo per scontati gli aspetti tecnologici che soprattutto la mobilità elettrica sta portando con sé. Per tale motivo, in questo episodio, parleremo di guida autonoma e dei sistemi di aiuto alla guida.

Ascolta “ZERO EMISSIONI: guida autonoma e sistemi ADAS” su Spreaker.