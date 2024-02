I mezzi di trasporto pubblico elettrici quanto inquinano?

I mezzi di trasporto pubblico inquinano? Se alimentati con combustibili fossili, i mezzi di trasporto possono comportare un notevole rilascio di CO2 e sostanze inquinanti. Al contrario, i mezzi di trasporto elettrici si rivelano più ecologici, in quanto riducono l'emissione di gas serra e sostanze nocive per l'ambiente e per la salute.

