Le "domeniche ecologiche" sono specifiche giornate nelle quali sono introdotte restrizioni alla circolazione delle auto più inquinanti. Si tratta di iniziative a carico dei singoli Comuni o Regioni adottate per ridurre l'inquinamento dell'aria e promuovere la sostenibilità ambientale. Durante le domeniche ecologiche si incoraggia l'uso di mezzi di trasporto più ecologici come biciclette, mezzi pubblici o veicoli elettrici. Ecco quelle in programma nel 2024.

Tra le iniziative volte a contrastare – o perlomeno limitare – l’inquinamento nelle grandi città ci sono le domeniche ecologiche. Giornate durante le quali, anche nel 2024, saranno previste alcune limitazioni alla circolazione automobilistica (non tutta) in modo da ridurre le emissioni dei gas di scarico che vanno inevitabilmente a finire nell’atmosfera. Le domeniche ecologiche, però, possono essere considerate anche come una preziosa occasione per mettersi in sella alla propria bici e fare salutari pedalate, oppure per fare delle lunghe passeggiate godendo delle bellezze della propria città.

Cosa sono le domeniche ecologiche

Come anticipato, sono giornate – che cadono di domenica – durante le quali il traffico viene limitato. Quella di adottarle, è una scelta che cade su ogni singolo comune: non esiste ad oggi, infatti, una legge nazionale che le regolamenti. Per tale motivo, ogni città le organizza secondo proprie regole (che non sono necessariamente uguali a quelle delle altre). Per questo, anche chi può circolare nelle domeniche ecologiche dipende da caso a caso ma, in via generale, quelle che devono rimanere sicuramente parcheggiate sono le auto a gasolio in favore di mezzi elettrici, ibridi, a metano, a Gpl, con un motore Bi-Fuel a benzina e Gpl (ma solo nel caso in cui vengano utilizzate sfruttando l’alimentazione “più pulita”).

Domeniche ecologiche Roma

Iniziamo con la città di Roma, dove la stagione delle domeniche ecologiche è iniziata il 19 novembre scorso. Nell’arco del 2024 – come stabilito nella Memoria di Giunta n. 78 del 28 settembre 2023 – quelle in programma sono state/saranno il 14 gennaio 2024, il 25 febbraio 2024 e il 24 marzo 2024. Nel comune di Roma – come si legge sul sito istituzionale – ad essere vietati saranno i veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL “Fascia Verde” del PGTU (il Piano generale del traffico urbano), nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

Fonte: Pexels

Domeniche ecologiche Bologna ed Emilia Romagna

In Emilia Romagna sono i Comuni con più di 30.000 abitanti e quelli dell’agglomerato urbano di Bologna, Fiorano Modenese, Maranello e Rubiera ad ospitare le domeniche ecologiche. Queste si svolgono a cavallo tra ottobre 2023 ed aprile 2024, e prevedono 4 domeniche al mese, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 (ha fatto eccezione il periodo delle festività natalizie e lo farà anche quello pasquale). Per rimanere aggiornati su eventuali modifiche, si consiglia di leggere le possibili ordinanze di ciascun Comune. Chi può circolare durante queste giornate? Nella Regione è vietata la circolazione ai veicoli a benzina fino a Euro 2, ai veicoli diesel fino a Euro 4, ai veicoli benzina/gpl e benzina/metano fino a Euro 1 e ai ciclomotori e motocicli precedenti alla normativa Euro 2.

Domeniche ecologiche Milano e Lombardia

Molto più articolato è il blocco auto previsto a Milano e nella regione Lombardia più in generale. Nella regione sono infatti previste delle limitazioni permanenti, in vigore tutto l’anno a prescindere dai livelli dell’inquinamento dell’aria, della circolazione per i veicoli più inquinanti (benzina euro 0 e 1, diesel euro da 0 a 3) per i comuni dettagliatamente riportati sul sito ufficiale al quale vi rimandiamo. Tali limitazioni sono suddivise in due periodi, il primo fino al 31 marzo 2024 e il successivo dal 1° aprile 2024.

Fonte: Pexels

Domeniche ecologiche Venezia e Veneto

A stabilire le modalità di svolgimento delle domeniche ecologiche a Venezia ci pensa l’ordinanza n. 699/2023, che prevede il blocco totale del traffico nel centro di Mestre, ad eccezione dei mezzi autorizzati, nelle giornate (relativamente al 2024) del 21 gennaio, del 25 febbraio, del 24 marzo e del 14 aprile. In queste date è previsto il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle ore 08.30 alle ore 18.30 nell’area delimitata dalla tangenziale A57. Per maggiori info vi rimandiamo al sito ufficiale del comune di Venezia.

Per quanto riguarda, invece, il blocco auto in Veneto (che vieta la circolazione dei veicoli più inquinanti in base al livello di emissione di Pm10), i periodi previsti nel corso del 2024 comprendono quelli dall’8 gennaio al 30 aprile e dal 1° ottobre al 15 dicembre. Nell’ambito di tale misura è prevista una domenica ecologica al mese, riservata ai Comuni più grandi, come ad esempio la città di Padova, con divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli a motore endotermico dalle ore 8:30 alle 18:30.